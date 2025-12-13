Pranzo solidale alla Casa Circondariale “P. Di Lorenzo ” dell’I.I.S. “Ambrosini – M.L. King”

Da un’idea dell’area trattamentale della Direzione della Casa Circondariale di Agrigento “P. Di Lorenzo”, l’Istituto di Istruzione Superiore “Ambrosini – M.L. King”, ha organizzato un Pranzo Solidale rivolto alle detenute e ai loro familiari presenti in struttura,in occasione delle visite.

I docenti di cucina e sala dell’ “Ambrosini – M.L. King”, che svolgono servizio all’interno della Casa Circondariale, hanno messo a disposizione tutta la loro professionalità e competenza nella realizzazione di questo evento, garantendo qualità, dedizione e attenzione ai dettagli.

L’evento, sostenuto dalla Dirigente Scolastica, Prof.ssa Mirella Vella, e resosi possibile con il supporto di tutta la comunica scolastica, ha voluto essere un momento di solidarietà e condivisione che ha offerto alle detenute e ai loro bambini un momento di serenità ed un’opportunità di incontro e di svago che rafforza lo spirito di collaborazione tra le istituzioni coinvolte ed il senso di inclusione e di comunità che l’istituzione scolastica sostiene da sempre.

