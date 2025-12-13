Parlamento della Legalità, San Giuseppe Jato Comune capofila per le iniziative culturali 2026

Al sindaco Giuseppe Siviglia il premio “Oscar dell’alba della bellezza 2025”

Palermo – San Giuseppe Jato si conferma protagonista nel panorama culturale e istituzionale siciliano e nazionale. Il Parlamento della Legalità Internazionale ha conferito al Comune di San Giuseppe Jato l’attestato di nomina a “Comune capofila per le iniziative culturali – Anno 2026, riconoscendo l’impegno costante dell’Amministrazione comunale nella promozione dei valori della legalità, della cultura della vita e del bene comune.

La cerimonia di conferimento si è svolta ieri a Palermo, nella Chiesa del Santissimo Salvatore, alla presenza delle istituzioni e delle realtà impegnate nella diffusione di una cultura fondata su responsabilità, partecipazione e cittadinanza attiva.

Nel corso dell’evento, al sindaco di San Giuseppe Jato, Giuseppe Siviglia, è stato inoltre assegnato l’“Oscar dell’alba della bellezza 2025”, un riconoscimento che premia l’azione amministrativa orientata alla valorizzazione del territorio, della comunità e dei principi etici e sociali.

“Questo attestato e il premio ricevuto rappresentano un grande onore per la nostra comunità – ha detto Siviglia -. Essere nominati Comune capofila per le iniziative culturali 2026 significa vedere riconosciuto un lavoro portato avanti con serietà, passione e spirito di servizio. La cultura, insieme con la legalità, è lo strumento più potente che abbiamo per costruire futuro, educare le nuove generazioni e rafforzare il senso di appartenenza e di responsabilità collettiva. Ringrazio il Parlamento della legalità internazionale, nelle persone del presidente Nicolò Mannino e del vicepresidente Salvatore Sardisco, per la fiducia accordata – ha sottolineato il sindaco -. L’Amministrazione comunale accoglie questo riconoscimento come un ulteriore stimolo a proseguire nel percorso intrapreso, promuovendo iniziative culturali inclusive, partecipate e orientate alla crescita civile e sociale del territorio”.