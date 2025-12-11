11 Dicembre 2025
Gaza: Save the Children, il maltempo e le restrizioni israeliane agli aiuti interrompono i servizi vitali per i bambini

10 Dicembre 2025
Alluvioni Indonesia e Thailandia: Save the Children, decine di migliaia di bambini fuori dalla scuola dopo le devastanti inondazioni

2 Dicembre 2025
Cisgiordania: Save the Children, a causa delle operazioni militari israeliane intere comunità sono barricate nelle proprie abitazioni nel Nord dell’area, dove l’Organizzazione è stata costretta a interrompere le attività

1 Dicembre 2025

Torna La Bibbia nel Parco a Valderice: al via la 28a Edizione

11 Dicembre 2025
CNA SICILIA: L’UNESCO RICONOSCE LA CUCINA ITALIANA PATRIMONIO DELL’UMANITÀ. UNA VITTORIA DELLA TRADIZIONE, DEI SAPORI E DEL LAVORO DELLE NOSTRE IMPRESE

11 Dicembre 2025
Infanzia: Save the Children, nel 2025 circa 8 milioni di bambini – 23 mila al giorno – sono nati in aree di conflitto o colpite da disastri climatici

11 Dicembre 2025
Viticoltori ancora esclusi dalle risorse aggiuntive del PSR per la crisi idrica. Ciminnisi (M5S): «Scelta grave e offensiva. Il Governo regionale umilia un intero comparto».

11 Dicembre 2025