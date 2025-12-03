Sicilia, Finanziaria. M5S e PD abbandonano la commissione Bilancio: “La maggioranza sta stravolgendo la manovra, presenteremo i nostri emendamenti in Aula”

Palermo, 03/12/2025. “La maggioranza sta stravolgendo, peggiorandola, una già pessima legge di stabilità. A questo punto preferiamo abbandonare la commissione Bilancio. Presenteremo i nostri emendamenti in Aula. Dimostreremo in quella sede che l’opposizione le proposte le ha, e sono tutte di qualità, a dispetto di quanto dice Schifani.

Lo affermano i deputati di M5S e PD.