Sanremo 2026, chi vincerà?

Fedez-Marco Masini in testa secondo degli esperti Sisal

Roma, 1 dicembre 2025 – Dopo l’annuncio dei 30 Big in gara, è iniziata ufficialmente l’attesa per Sanremo 2026 e già ci si domanda: chi sarà il vincitore? Secondo gli esperti Sisal il duo formato da Fedez e Marco Masini è in testa ai favoriti con quota 4,50. Dopo il terzo posto ottenuto nella serata dei duetti dello scorso anno, i due artisti tornano in coppia a Sanremo con grande determinazione, pronti a competere per il titolo. Alle loro spalle, insegue, offerto a 5,00, Tommaso Paradiso, alla sua prima partecipazione al Festival. Il suo carisma e una fanbase solida lo collocano, infatti, tra i principali candidati al podio. Attenzione, però, anche ad Arisa e Luché, entrambi offerti a 9,00. Arisa, due volte vincitrice con Sincerità e con Controvento, torna sul palco contando sulla sua potenza vocale e sulla sua forza interpretativa per puntare a un nuovo trionfo. Luché, nome storico del rap italiano, invece, potrebbe conquistare critica e pubblico grazie a uno stile personale e a una cifra narrativa altamente riconoscibile.

A seguire grandi ritorni: quello attesissimo di Malika Ayane; Ermal Meta; Dargen D’Amico e Levante – tutti offerti a 12,00; Serena Brancale (16,00); Mara Sattei (20,00); Francesco Renga e Patty Pravo con quota 50,00; Raf (66,00). Si affiancano tantissimi nuovi volti esordienti sul palco della kermesse, tra cui Tredici Pietro (25,00); Sayf, Nayt – entrambi a 33,00 – e Samurai Jay a 66,00.

Ancora una volta Sanremo promette di stupire con grandi colpi di scena che potrebbero ribaltare la classifica ben prima dell’arrivo all’Ariston: ora si attende di conoscere i titoli dei brani il 14 e l’ascolto in anteprima della stampa. Due momenti cruciali sulla strada verso Sanremo.

Di seguito le quote dei 30 Big in gara:

FEDEZ E MARCO MASINI, 4,50

TOMMASO PARADISO, 5,00

ARISA, LUCHÈ, 9,00

ERMAL META, DARGEN D’AMICO, MALIKA AYANE, LEVANTE, 12,00

SERENA BRANCALE, 16,00

MARA SATTEI, 20,00

TREDICI PIETRO, MICHELE BRAVI, 25,00

J-AX, LEO GASSMANN, CHIELLO, FULMINACCI, LDA E AKA 7EVEN, SAYF, NAYT, 33,00

ELETTRA LAMBORGHINI, PATTY PRAVO, SAL DA VINCI, DITONELLAPIAGA, ENRICO NIGIOTTI, FRANCESCO RENGA, 50,00

RAF, SAMURAI JAY, BAMBOLE DI PEZZA, EDDIE BROCK, MARIA ANTONIETTA E COLOMBRE, 66,00

Sisal ricorda sempre che il gioco è vietato ai minori e che bisogna giocare sempre

con consapevolezza e moderazione.