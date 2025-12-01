HARMONIC INNOVATION GROUP APPROVA IL PIANO INDUSTRIALE 2026-2030 E ATTRAE €592,5 MILIONI PER REALIZZARLO

ALLA FIRMA DELL’ACCORDO – DOPO L’ASSEMBLEA – PRESENTI PERSONALITA’ DEL MONDO DELL’IMPRESA E DELLE ISTITUZIONI.

Caraffa di Catanzaro/Madrid 1 dicembre 2025 – Al termine dell’Assemblea degli azionisti di Harmonic Innovation Group Società Benefit S.p.A (HIG) che ha approvato il Piano Industriale 2026-2030 e l’operazione straordinaria di finanziamento per €592,5 milioni (tra €30 milioni di equity e €562,5 di finanziamento convertibile)al servizio della sua esecuzione, sono stati subito siglati gli accordi per il closing del round.

Al momento del signing hanno partecipato alcune delle figure del mondo dell’imprenditoria e delle istituzioni che – tra soci fondatori e figure di supporto allo sviluppo – hanno accompagnato nel tempo Entopan come promotore di HIG, e oggi sostengono la nuova fase del progetto.

Tra questi anche l’Arcivescovo di Catanzaro Claudio Maniago, il Presidente della Regione Roberto Occhiuto, il Consigliere del Ministro degli Esteri Alessio Nardi, il già Ministro dell’Istruzione e Presidente del Comitato di indirizzo scientifico e strategico di Entopan Francesco Profumo, l’economista Luca Meldolesi, il Presidente di Primo Capital Gianluca Dettori, la Presidente di Deep Ocean Capital Emilia Garito, gli imprenditori e soci Santo Versace e Angelo e Antonio Ferraro.

FRANCESCO PROFUMO, già Ministro dell’Istruzione, Università e Ricerca e intervenuto nel suo ruolo di Presidente del Comitato di indirizzo scientifico e strategico di Entopan, ha detto: “Oggi siamo di fronte a una sintesi dell’enorme lavoro fatto negli anni. Il progetto si è molto consolidato diventando sempre più rotondo senza mai inquinarsi. Le persone coinvolte sono aumentate ma lo spirito è stato così forte, anche grazie alla leadership di Francesco Cicione, da non perdere la sua natura. E’ molto interessante il punto in cui si è arrivati con i nuovi investitori, Rubicon International e IMC+, dopo un lungo percorso in una fase storica di grandi cambiamenti geopolitici di relazioni. Abbiamo di fronte un’esperienza eccezionale. In momenti di conflitti in cui l’ego sembra sempre prevalere, pensare a un progetto la cui forza è una comunità allargata è importante, oltre che bello. I prossimi passi saranno molto interessanti. I tempi per realizzare l’ambizioso piano sono stretti. Non bisogna perdere tempo. Servirà concentrarsi sull’integrazione di soggetti maturi e procedere tenendo l’armonia centrale. Le premesse per riuscirci ci sono tutte”.

ROBERTO OCCHIUTO, Presidente della Regione Calabria, ha commentato: “Sono felice che una operazione così ambiziosa sia localizzata in una regione straordinaria come la Calabria, sempre raccontata troppo male, ma che può essere davvero un hub straordinario sul Mediterraneo come sostengo da tempo. Ringrazio tutti i soci che hanno acceso questa scintilla e creduto in questa operazione con grande ambizione. Sono felice che sia la Calabria la regione protagonista di questa risposta – come direbbe Francesco Cicione – di Innovazione Armonica a quella della Silicon Valley. Si sta creando un ecosistema che oggi riceve l’attenzione di soci e investitori importanti e li ringrazio per credere nello sviluppo del piano industriale presentato. La Regione non starà solo a guardare la vostra azione, ma sarà al vostro fianco per essere protagonista e creare anche sul fronte istituzionale un ecosistema favorevole allo sviluppo dell’ambizioso progetto. Quando nel 2021 visitai per la prima volta questo luogo vidi l’opportunità per la Regione di essere “incubata”, nel senso che a volte di fronte a problemi vecchi chi governa ha il limite di utilizzare categorie vecchie, e penso che avere un ecosistema dell’innovazione armonica vicino ci dia la possibilità di pensare a soluzione innovative per problemi che con le vecchie categorie difficilmente si risolveranno. La cosa più ambiziosa che si possa fare- soprattutto in quest’area del Paese – è anticipare il futuro. Credo che il futuro verrà dal Mediterraneo e che questa parte dell’Europa possa giocare un ruolo chiave. Il Sud d’Italia per merito di un’iniziativa private – come dite voi di interesse pubblico – non subisce quello che sarà, ma lo anticipa preparandosi ad essere la parte più innovativa dell’Europa che si affaccia sul Mediterraneo e di questo sono grato”.

CLAUDIO MANIAGO, Arcivescovo di Catanzaro, commenta:Considero quanto sta avvenendo in questa assise un’opera davvero bella, perché attenta e sensibile alle emergenze più importanti in questa particolare stagione della storia in cui, lo sappiamo, i cambiamenti avvenuti e in atto hanno anche molti aspetti ambigui e di difficoltà. Per le menti più illuminate creano preoccupazioni, perché si va verso una disumanizzazione del cammino dell’essere umano e questo sicuramente nonostante tutta la tecnologia e tutti i benefici che sicuramente da essa ci aspettiamo e desideriamo ma da cui, purtroppo non sempre otteniamo i frutti buoni sperati. Per questo sostengo il cammino di Harmonic Innovation Group e del suo progetto che mette al cuore della propria missione l’idea di mettere sempre al centro la persona, portando umanità nelle relazioni e nei progetti. Un passo che intende compiere in un contesto di collaborazione e di investimenti importanti. Credo davvero che questa operazione vada sostenuta, con l’entusiasmo del cuore e anche evidentemente con l’impegno dei mezzi, Ne abbiamo estremamente bisogno come contributo in questo momento storico così complesso”.

SANTO VERSACE, sottolinea: “Con mia moglie Francesca abbiamo creduto in HIG dal primo giorno, offrendo al progetto fiducia piena e un impegno costante. Ne condividiamo l’anima e i valori, e i progressi compiuti rafforzano la nostra determinazione a restargli al fianco. Questa sintonia non riguarda solo l’imprenditorialità, ma anche l’impegno sociale: sia HIG sia la Fondazione Santo Versace lavorano per migliorare la vita delle persone e sostenere chi è più fragile. La recente entrata di Francesco Cicione e Brunella Chiodo nel Consiglio della Fondazione testimonia la profonda convergenza valoriale, che unisce il nostro cammino nell’ impegno sociale.

Siamo felici di accogliere Rubicon e IMCI+, investitori internazionali che hanno riconosciuto in HIG un progetto industriale ambizioso e una comune piattaforma di valori. Trovare compagni di viaggio capaci di condividere questa sensibilità e un’idea di innovazione che mette al centro l’umano, i territori, il bene comune, per noi é un segnale potente”.

LUCA MELDOLESI, economista e Presidente Colorni- Hirschmann International Institute, aggiunge: “Voglio fare i miei auguri in questo incontro molto importante che credo metta le cose su un piano nuovo. Negli anni in cui ho lavorato per la Presidenza del Consiglio, ho visto diverse fasi di un risveglio del Mezzogiorno. Abbiamo visto che bisognava cogliere per provare a fare l’impossibile. L’incontro con Francesco Cicione e con altri calabresi mi ha convinto della centralità della Calabria per fare un passo decisivo. In questo progetto c’è uno spirito di rinnovamento non semplicemente per il Mezzogiorno, ma per tutta la nazione e oltre. E’ una questione mondiale. Questo è secondo me il passaggio che si fa oggi: una questione mondiale con il Mediterraneo al centro. Qui si apre una storia e io sono contento di aver avuto una piccola funzione nella preparazione di questa storia. Grazie”.

ALESSIO NARDI, Consigliere del Ministro degli Esteri, dichiara: “Sono lieto di accompagnare questo evento che ritengo di portata storica per il nostro Paese e per il Mezzogiorno d’Italia. Ringrazio Francesco Cicione, fondatore che ha definito il paradigma dell’Innovazione Armonica, e il Presidente di HIG Pasqualino Scaramuzzino che lo hanno reso possibile. Normalmente l’approvazione di un piano industriale non è una cosa straordinaria, ma in questo caso lo è perché per la prima volta il Mezzogiorno d’Italia con questo progetto basato sull’Innovazione Armonica si pone all’avanguardia, in prima linea per disegnare un futuro migliore per i nostri giovani, a partire dai suoi Hub Pitagora e Archimede, rispettivamente a Tiriolo vicino a Catanzaro e a Catania, terre che hanno accolto i loro studi e le loro invenzioni. L’approvazione del piano, l’arrivo di importanti capitali dall’estero per mettere il Mediterraneo e tutto il Sud Italia – con anche un terzo Hub che aprirà a Lecce – come frontiera all’avanguardia dell’innovazione tecnologica armonica, è un grandissimo segnale e congratulandomi faccio i miei migliori auguri, affinché questo piano nei prossimi anni possa brillare sempre più”.