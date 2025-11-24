Il villaggio di Natale si allarga: oltre al Padiglione 20 si estenderà anche al 16 per una superficie totale di oltre 9 mila metri quadrati di magia: accanto alla fabbrica dei giocattoli e dei dolci, anche nuove attrazioni come il mega scivolo, la balloon dance e il gioco del Grinch. Si parte il 6 dicembre

PALERMO – Lucine che scintillano, elfi indaffarati, peluche animatronici giganti, pista di pattinaggio e musiche natalizie che riempiono l’aria: la magia del Natale torna a Palermo più grande che mai. La Fiera del Mediterraneo si trasforma ancora una volta in un luogo da fiaba con il Palermo Christmas Village 2025, il più grande villaggio natalizio del Sud Italia, pronto a regalare emozioni, divertimento e meraviglia a grandi e piccoli. Quest’anno il villaggio raddoppia gli spazi, occupando oltre 9 mila metri quadrati complessivi, di cui 8 mila al coperto, estendendosi non solo nel Padiglione 20, ma anche nel Padiglione 16, che ospiterà la nuova area gastronomica e di intrattenimento.

Al fianco del villaggio, torna anche “Palermo on Ice”, la grande pista di pattinaggio sul ghiaccio, che si conferma l’evento natalizio più atteso da palermitani. Il taglio del nastro è previsto per venerdì 5 dicembre alle ore 17, alla presenza del sindaco Roberto Lagalla e dell’assessore alle Attività Produttive Giuliano Forzinetti.

La fabbrica di giocattoli e di dolci e la foresta ghiacciata

Il villaggio, aperto dal 6 dicembre 2025 al 6 gennaio 2026, come in un percorso a tappe accoglierà bambini e famiglie nel metaverso del Natale. Ci saranno la “fabbrica di giocattoli”e la “fabbrica dei dolci”, con i laboratori della società cooperativa Minimupa e d’argilla con il maestro Giacomo Rizzo (che ha realizzato il 400esimo carro del Festino di Santa Rosalia) in collaborazione con i ragazzi dell’Accademia di Belle Arti. Vera attrazione sarà ancora la foresta ghiacciata, un percorso scenografico sensoriale con pini alti oltre cinque metri e l’immancabile Ramino, l’albero parlante, che racconta ai bambini storie di Natale tra elfi, peluche animatronici e musica diffusa da una locomotiva magica. Non mancherà l’ufficio postale degli elfi, per spedire la letterina, e la casa di Babbo Natale.

Le nuove attrazioni, dallo scivolo al salta-salta natalizio

Nel Padiglione 20, insieme alle attrazioni iconiche del Christmas Village, arrivano quattro grandi novità: ci saranno il “balloon dance”, una sfera gigante dove bambini e adulti possono ballare e lanciarsi palloni bianchi e rossi, e il gioco del Grinch, un percorso su tre livelli alto 5 metri con aree salta-salta, ostacoli e vasche di palline. Spazio anche alla fune degli elfi, un’avventura indoor che reinterpreta la zip line in versione coperta e al “tobboggan ice”, un mega scivolo con partenza da 5 metri, da affrontare a bordo di un grande ciambellone, adatto sia agli adulti che ai bambini. All’interno del padiglione, sarà inoltre presente un baretto natalizio dove gustare bevande calde come tè, cioccolata e caffè. Intanto ogni giorno andranno in scena spettacoli di magia, bolle giganti e parate con i personaggi più amati dei cartoni animati.

La pista di pattinaggio “Palermo on Ice”

La pista di pattinaggio, di oltre 1.500 metri quadrati di ghiaccio, resta una delle più grandi d’Italia. Ospitata interamente al coperto, all’interno del Padiglione 20, occuperà un’area di oltre 6 mila metri quadrati e sarà come sempre addobbata a festa e dotata di impianto di filodiffusione. Anche quest’anno godrà del suggestivo tetto intelligente Twinkly, capace di proiettare videomapping a tema natalizio con spettacolari giochi di luci a Led: si tratta della stessa tecnologia utilizzata a Portofino, alla Rinascente e al Badrutt’s Palace di St. Moritz. Novità tecniche di questa edizione sono il bot pinguino che pulisce e leviga la pista durante le pause, cassette di sicurezza per lasciare i propri effetti personali e il sistema di ingresso a slot orari, per gestire al meglio i flussi di accesso. Inoltre la pista continuerà a puntare su sostenibilità ed efficienza energetica, grazie a chiller di ultima generazione e materiali ecosostenibili che garantiscono ghiaccio compatto e prestazioni elevate.

Il padiglione gastronomico e musicale

Grande novità del 2025 è il Padiglione 16, con i suoi 2.200 metri quadrati dedicati al gusto e alla convivialità. Nasce qui il mercatino gastronomico del Christmas Village, dove sarà possibile gustare street food e specialità siciliane e internazionali: truck di ristorazione, stand di hamburger, formaggi, sushi e altre delizie natalizie. L’area offrirà anche spettacoli musicali, attività per bambini e laboratori creativi (pittura, colori, montaggi), per vivere momenti di relax e divertimento in famiglia.

Orari, costi e informazioni

Il Palermo Christmas Village e Palermo On Ice sono realizzati dall’Ati (associazione temporanea d’impresa) con capogruppo Medprom srl, insieme a AndiamoPa srl e Big Ice srl, in collaborazione con Fabio Pignatadella Art Project di Padova, la più grande società italiana di progettazione scenografica per parchi a tema (Gardaland, Legoland, Mirabilandia), e Andrea Giomaro. Main sponsor Generali, La Rinascente e Sicilauto. Da quest’anno inoltre è stata stretta una collaborazione con alcuni ragazzi della Yellow School Palermo, che si occupa di inclusione nel mondo del lavoro di ragazzi con disabilità.

La pista e il villaggio rimarranno aperti ogni giorno fino a mercoledì 6 gennaio 2026, dal lunedì alla domenica dalle 10 alle 23. Dal 9 al 12 dicembre e dal 15 al 19 dicembre l’apertura è posticipata alle 16. Il giorno della vigilia di Natale e il 31 dicembre chiusura anticipata alle 19, mentre il giorno di Natale e di Capodanno apertura posticipata alla 16.

L’ingresso alla pista costa 10 euro per chi vorrà pattinare un’ora. Il costo include il noleggio di pattini, calze monouso, igienizzazione dei pattini e posto armadietto per le scarpe. I più piccoli potranno noleggiare panda e orsetti illuminati come aiuto-pattino. L’ingresso è da via Ammiraglio Rizzo, ex drive-in, e ospita un parcheggio di oltre 6 mila metri quadrati.

Per accedere al mega villaggio delle feste per l’appuntamento che entusiasma bambini e famiglie si dovrà pagare un ticket di 15 euro under 12, 10 euro invece dai 12 anni in su. I bambini sino a 3 anni compiuti entrano gratis. Il Palermo Christmas Village 2025, inserito nel programma ufficiale del Comune di Palermo per gli eventi natalizi, conferma la città come una delle capitali del Natale nel Sud Italia.