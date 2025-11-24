Palermo, 24/11/2025. “Complimenti e auguri di buon lavoro all’amico Roberto Fico, da sempre bandiera del Movimento 5 Stelle. Grazie a lui la Campania è la seconda regione a 5 Stelle. La sua elezione alla presidenza, che siamo sicuri, ridurrà le distanze tra cittadini e istituzioni, sia di buon viatico anche per la Sicilia, che presto sarà chiamata alle urne con la speranza di mettere finalmente la parola fine ad anni di malgoverno del centrodestra e a uno dei peggiori governi della storia, i cui risultati sono tanto brutti e farlocchi da arrivare ad autoassegnarsi premi per fare credere a qualcuno che Schifani stia operando bene. Complimenti e buon lavoro anche a Decaro in Puglia. Gli schiaccianti risultati conseguiti in queste due regioni sono un chiaro segnale di ribellione che arriva dal Sud contro un governo nazionale spiccatamente antimeridionalista che usa il Sud solo per raccattare voti e tasse, salvo poi abbandonarlo al suo destino. Ora tocca alla Sicilia”

Lo afferma Nuccio Di Paola, coordinatore regionale del M5S.