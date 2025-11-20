ROMA, 20 nov. – “L’intreccio tra politica e malaffare in Sicilia ha raggiunto livelli impressionanti, anche se purtroppo non è una novità. L’elenco delle indagini della magistratura su esponenti del centrodestra, a partire da quelle che toccano rappresentanti della giunta regionale e dell’Ars, è ormai molto lungo, le accuse sono gravissime, il quadro che emerge è quello di un saccheggio di risorse pubbliche per interessi privati, elettorali e di potere. La dirompente indagine su nomine e appalti nel settore sanitario, che coinvolge anche Totò Cuffaro, è un’impietosa fotografia della sanità siciliana che da anni è terra di conquista del malaffare mentre gli ospedali abbandonano al loro destino i cittadini malati. Contro questa deriva dell’illegalità e contro l’attacco al potere giudiziario consumato con la legge per la separazione delle carriere, AntimafiaDuemila, esponenti della società civile e alcuni parlamentari del M5S si sono dati appuntamento a Palermo domenica 23 dalle ore 16 alle 19 al Teatro al Massimo per parlare dell’unica separazione di cui l’Italia ha bisogno, quella tra la politica e il malaffare. Per il M5S interverranno il presidente Giuseppe Conte, i parlamentari Federico Cafiero De Raho e Roberto Scarpinato e l’europarlamentare Giuseppe Antoci. Prenderanno parte a questo evento per la legalità anche magistrati, giornalisti, rappresentanti delle istituzioni e soprattutto giovani cittadini che vogliono contribuire a cambiare le cose in Sicilia”.

Lo afferma la senatrice palermitana del M5S Dolores Bevilacqua.