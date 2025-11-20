Messina, 20/11/2025. “Alternative al Ponte”: è questo il titolo di un convegno organizzato dal M5S che si terrà sabato 22 novembre a partire dalle 11 nell’ex chiesa Santa Maria degli Alemanni a Messina.

Dopo i saluti del vicepresidente dell’Ars e coordinatore siciliano del M5S, Nuccio Di Paola, e del capogruppo 5 Stelle all’Ars, Antonio De Luca, sono previsti gli interventi della sindaca di Villa San Giovanni, Giuseppina Caminiti, dell’ex deputato M5S, già membro della commissione Trasporti della Camera, Paolo Ficara, e dei consulenti tecnici Daniele Leonardi e Bogdan Fratini. Modererà la senatrice M5S e presidente della Commissione di vigilanza Rai, Barbara Floridia.