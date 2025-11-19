MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI E DELLA COOPERAZIONE INTERNAZIONALE E GIALLOZAFFERANO INSIEME PER LA PROMOZIONE DELLA CUCINA ITALIANA NEL MONDO

La decima edizione della Settimana della cucina italiana parte con uno showcooking a Los Angeles di Aurora Cavallo – Cooker Girl, Ambassador US di GialloZafferano

Roma, Segrate, 19 novembre 2025 – È iniziata la decima edizione della Settimana della Cucina Italiana nel Mondo, la più longeva rassegna di promozione integrata del Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale (MAECI), dedicata alla valorizzazione del patrimonio gastronomico italiano. L’edizione 2025 si è aperta a Los Angeles con una serata evento organizzata dal MAECI in collaborazione con GialloZafferano, food media brand leader in Italia e ambasciatore della cucina italiana nel mondo.

UNA COLLABORAZIONE STRATEGICA PER LA PROMOZIONE DEL MADE IN ITALY

La Settimana della Cucina Italiana nel Mondo conferma il proprio ruolo di punto di riferimento per la diplomazia culturale ed economica italiana, contribuendo alla promozione del Made in Italy nel settore agroalimentare.

Antonio Tajani, Vice Presidente del Consiglio dei Ministri e Ministro degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale, a proposito dell’iniziativa, ha commentato: «Lavoriamo per la protezione e la promozione della cucina italiana nel mondo: lo facciamo a partire dalla filiera produttiva, con il Piano internazionale per l’export, la task force sui dazi e il contrasto all’Italian sounding. Ma anche valorizzando le eccellenze italiane e promuovendo una cultura alimentare sana, fondata su innovazione, tradizione e sostenibilità. Attraverso centinaia di iniziative della nostra rete di Ambasciate, Consolati e Istituti Italiani di Cultura, promuoviamo ogni giorno l’eccellenza del Made in Italy agroalimentare e diffondiamo l’autenticità e i valori della nostra cucina nel mondo».

In questo contesto, la partnership con GialloZafferano – uno dei food media brand più seguiti al mondo, con sedi produttive a Milano e New York – rappresenta un tassello strategico per amplificare la presenza e i valori della cucina italiana a livello globale.

La partnership si propone l’obiettivo di diffondere una visione moderna della gastronomia italiana: creativa, sostenibile e attenta alla salute, capace di unire tradizione e innovazione nel segno della cultura del cibo e del calore delle persone.

In questo senso Antonio Porro, Amministratore delegato del Gruppo Mondadori, ha dichiarato: «È un onore contribuire, insieme al Ministero degli Affari Esteri, alla promozione della cultura e della cucina italiana nel mondo. Con GialloZafferano possiamo raccontare l’Italia del gusto e della creatività a una community globale di oltre 70 milioni di follower, coinvolgendo tutte le generazioni, anche le più giovani. Portare nel mondo i nostri chef e creator significa condividere storie e sapori che uniscono tradizione e innovazione, nel segno della cultura del cibo e della convivialità italiana».

La cena inaugurale, Un viaggio in Piemonte, si è svolta lunedì 17 novembre presso l’Istituto Italiano di Cultura di Los Angeles sotto gli auspici del Consolato Generale d’Italia e ha visto protagonista Aurora Cavallo – Cooker Girl, Ambassador GialloZafferano US, socia e creator di Zenzero Talent Agency. Nel corso della serata, la giovane chef ha interpretato in chiave contemporanea alcuni piatti iconici piemontesi, valorizzando le eccellenze territoriali in un racconto gastronomico che coniuga creatività, sostenibilità e identità italiana.

L’appuntamento di Los Angeles è stato il primo di una serie di eventi internazionali organizzati dal MAECI che celebrano la cucina italiana attraverso i talenti di GialloZafferano. Un’iniziativa che concretizza la missione condivisa tra il food media brand e il Ministero degli Affari Esteri di avvalersi della cucina come veicolo di incontro culturale e promozione di un asset strategico per le esportazioni internazionali.

Gli altri appuntamenti si svolgeranno tra la fine di quest’anno e il 2026, in quattro continenti. Il 20 novembre a Città di Lussemburgo, Azzurra Gasperini – Azzuchef, proporrà Un viaggio in Sicilia – Tra gusto e racconto sulle tracce di Andrea Camilleri, un percorso gastronomico ispirato alla tradizione siciliana.

Il 28 novembre, a Nairobi (Kenya), sarà la volta di Lulù Gargari, Ambassador e resident chef GialloZafferano, che presenterà un menù vegetale unendo l’ispirazione italiana agli ingredienti locali, in un dialogo tra culture e sapori.

È poi in programma per il 2026 un appuntamento presso l’ambasciata di Singapore, volto a sostenere e promuovere la ristorazione italiana nel Sud-est asiatico.

EVENTI E VIDEO-RICETTE: IL GUSTO DEL BENESSERE ITALIANO

Gli eventi dal vivo si affiancano al progetto di comunicazione digitale Il gusto del benessere: tre menù italiani, realizzato dal Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale in collaborazione con GialloZafferano.

Il progetto comprende dieci video-ricette firmate dagli chef di GialloZafferano, messe a disposizione della rete diplomatico-consolare italiana nel mondo. Le video-ricette approfondiscono le proprietà nutritive e funzionali degli ingredienti tipici della cucina italiana, promuovendo una cultura alimentare sana, sostenibile ed equilibrata.

Grazie alla diffusione attraverso ambasciate, consolati e Istituti Italiani di Cultura, l’iniziativa intende valorizzare la dieta mediterranea e il ruolo della cucina italiana come modello alimentare fondato su benessere, gusto e tradizione.

GialloZafferano è il food media brand leader in Italia: sul web 1 italiano su 2 cucina con GialloZafferano che raggiunge ogni mese oltre 21 milioni di persone (social incremental reach Comscore, gennaio-agosto 2025). Con una fanbase di oltre 72 milioni di follower, è ai primi posti della classifica food media brand al mondo sui social (fonte: Shareablee-Comscore e social insights). Grazie alle sue proposte sempre realizzabili e alla portata di tutti, è al servizio delle persone in ogni momento della giornata e su tutti i canali: dal web ai social, dall’app agli smart devices, dal magazine ai libri fino agli eventi sul territorio.Zenzero è la talent agency che gestisce in esclusiva i migliori food creator del panorama digitale italiano. Nata a fine 2022 dalla collaborazione tra GialloZafferano, One Shot Agency e 6 tra i top food creator del panorama digitale italiano raggiunge oltre 43 milioni di follower e oltre 50 milioni di videoviews. Zenzero Talent Agency rappresenta un nuovo punto di contatto tra uno straordinario hub di creator e i brand partner con l’obiettivo di costituire percorsi di comunicazione efficaci che rispondano all’esigenza sempre più forte dei brand di intercettare le passioni, i valori e i nuovi linguaggi anche della Generazione Z.