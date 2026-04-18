Federalberghi extra, Rosa Di Stefano entra nel direttivo nazionale 

Rosa Di Stefano con il presidente Bernabò Bocca

La nomina durante i lavori a Roma dell’assemblea nazionale di Federalberghi

Roma, 17 aprile 2026 – Rosa Di Stefano, presidente di Federalberghi Palermo e vicepresidente di Federalberghi Sicilia, è stata nominata nel nuovo direttivo nazionale di Federalberghi extra, il settore che rappresenta il comparto dell’extra alberghiero, come B&B, affittacamere, case vacanze, ostelli.

La nomina è arrivata durante i lavori a Roma della 76esima assemblea nazionale di Federalberghi, appuntamento cardine per il sistema dell’ospitalità italiana.

Un riconoscimento per il lavoro svolto sul territorio siciliano che consolida la presenza della Sicilia nel dibattito nazionale sul turismo, in una fase in cui la costruzione di visioni condivise, politiche efficaci e modelli di sviluppo sostenibile è diventata una priorità ineludibile.

Nel corso dei lavori, presieduti dal presidente nazionale di Federalberghi extra Marco Coppola, è stato rinnovato il consiglio direttivo nazionale, espressione dei territori e delle diverse anime del comparto extra alberghiero italiano.

“E’ un incarico che accolgo con senso di responsabilità e con la piena consapevolezza di rappresentare non solo un territorio, ma un’idea di turismo nuova: quella che mette al centro identità, qualità e visione di lungo periodo – dice Rosa Di Stefano, leader degli albergatori palermitani – Questo riconoscimento arriva in un momento significativo per Federalberghi Palermo, perché l’associazione registra una crescita costante di iscritti sul territorio, soprattutto nell’extralberghiero, segno che il settore riconosce sempre più il valore del fare sistema e della rappresentanza organizzata”.

Tra i venti presidenti provinciali eletti a rappresentare le istanze locali e contribuire alla definizione delle strategie future del settore, oltre a Rosa Di Stefano, nel direttivo ci sono altri due siciliani: Christian del Bono (isole Eolie) e Pierpaolo Biondi (riviera Jonica).