17 Novembre 2025
Home Antonio De Luca (M5S): “Manager sanità scelti da una commissione? Solo fumo negli occhi, l’ultima parola spetterà sempre alla politica”

Related Stories

ON. IDA CARMINA (M5S): “ARRIVANO LE FESTE E CON LORO IL CARO VOLI, VERGOGNA CHE SI RIPETE. IL GOVERNO NAZIONALE E REGIONALE INTERVENGANO SUBITO PER GARANTIRE LA CONTINUITÀ TERRITORIALE”

ON. IDA CARMINA (M5S): “ARRIVANO LE FESTE E CON LORO IL CARO VOLI, VERGOGNA CHE SI RIPETE. IL GOVERNO NAZIONALE E REGIONALE INTERVENGANO SUBITO PER GARANTIRE LA CONTINUITÀ TERRITORIALE”

16 Novembre 2025
Sicilia. Le segreterie regionali Pd, M5s e Controcorrente rilanciano: “Andiamo sui territori e raccontiamo che un’altra Sicilia è possibile”

Sicilia. Le segreterie regionali Pd, M5s e Controcorrente rilanciano: “Andiamo sui territori e raccontiamo che un’altra Sicilia è possibile”

14 Novembre 2025
[Sicilia] Regione. Pellegrino (FI) “Opposizioni senza idee e proposte, buone solo per dei reel”

[Sicilia] Regione. Pellegrino (FI) “Opposizioni senza idee e proposte, buone solo per dei reel”

14 Novembre 2025

Leggi anche

SuperEnalotto: a Marsala (TP) centrato un “5” da oltre 32mila euro

SuperEnalotto: a Marsala (TP) centrato un “5” da oltre 32mila euro

17 Novembre 2025
10eLotto, a Messina doppietta da 100mila euro

10eLotto, a Messina doppietta da 100mila euro

17 Novembre 2025
VIOLENZA IN FAMIGLIA: OLTRE 5600 I MINORI COINVOLTI. DALL’8X1000 DELLA SOKA GAKKAI ITALIANA 1MLN IN PROGETTI PER DONNE E BAMBINI

VIOLENZA IN FAMIGLIA: OLTRE 5600 I MINORI COINVOLTI. DALL’8X1000 DELLA SOKA GAKKAI ITALIANA 1MLN IN PROGETTI PER DONNE E BAMBINI

17 Novembre 2025
Antonio De Luca (M5S): “Manager sanità scelti da una commissione? Solo fumo negli occhi, l’ultima parola spetterà sempre alla politica”

Antonio De Luca (M5S): “Manager sanità scelti da una commissione? Solo fumo negli occhi, l’ultima parola spetterà sempre alla politica”

17 Novembre 2025