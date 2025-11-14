IN SICILIA LACTALIS E BANCO ALIMENTARE INSIEME PER LA GIORNATA NAZIONALE DELLA COLLETTA ALIMENTARE

Sabato 15 novembre, i furgoncini Galbani e Parmalat e i dipendenti Lactalis parteciperanno alla Colletta Alimentare, sostenendo le attività di raccolta e distribuzione dei prodotti donati

Milano, 14 novembre 2025 – Lactalis Italia – prima realtà del settore agroalimentare per presenza e capillarità sul territorio italiano con i brand Parmalat, Zymil, Galbani, Ambrosi e Mandara – rinnova il proprio impegno sociale a fianco della Fondazione Banco Alimentare Onlus, partecipando attivamente alla Giornata Nazionale della Colletta Alimentare 2025. La collaborazione, che prosegue da oltre due decenni, mira a contribuire concretamente alla raccolta di alimenti in diverse province italiane, tra cui anche Agrigento, Catania e Messina, dove Lactalis è da sempre vicina al territorio con iniziative sociali e culturali.

L’iniziativa, che lo scorso anno ha permesso di distribuire oltre 7.900 tonnellate di prodotti raccolti in più di 12.000 punti vendita, conferma l’impegno di Lactalis nel tradurre i propri valori in azioni concrete, offrendo un contributo reale alle comunità locali e rinnovando un gesto di solidarietà verso chi si trova in situazioni di difficoltà, nell’ambito del programma DISrACTIVE, grazie al contributo diretto dei dipendenti e dei mezzi aziendali.

Vittorio Fiore, Direttore della Comunicazione Corporate e della Sostenibilità di Lactalis Italia ha dichiarato: “La Colletta Alimentare rappresenta per noi un appuntamento esemplificativo del nostro agire, unendo spirito di squadra e contributo ai territori. Ogni anno rinnoviamo questo impegno con convinzione, consapevoli che la collaborazione tra imprese, istituzioni e cittadini possa generare un impatto reale. Con il programma DISrACTIVE vogliamo continuare ad alimentare non solo il futuro delle persone, ma anche la fiducia e la coesione delle comunità in cui operiamo.”

Il Gruppo Lactalis sarà presente sabato 15 novembre in 22 province di 9 regioni italiane, dove 94 dipendenti Lactalis parteciperanno come volontari alla raccolta e al trasporto dei prodotti donati dai cittadini.

Per l’occasione, l’azienda metterà a disposizione 33 furgoni brandizzati Galbani e Parmalat, che contribuiranno alla logistica della giornata facilitando la consegna degli alimenti raccolti ai centri di stoccaggio del Banco Alimentare.

Nel corso dell’anno, Lactalis prosegue la collaborazione con Banco Alimentare attraverso donazioni regolari di prodotti come latte, formaggi, dessert e succhi, confermando il proprio impegno a favore delle fasce più vulnerabili della popolazione e nella lotta contro lo spreco alimentare.

Lactalis in Italia

Il Gruppo Lactalis in Italia è parte del Gruppo francese Lactalis, leader mondiale dei prodotti lattiero-caseari con oltre 28,3 miliardi di euro di fatturato, 86.000 collaboratori e 270 stabilimenti in 51 Paesi.

Lactalis è presente in Italia da 35 anni e prende vita dai più prestigiosi marchi della tradizione casearia italiana: Invernizzi, Cademartori, Locatelli e Galbani, leader di mercato e dei formaggi italiani nel mondo. Nel 2011 viene acquisita Parmalat, leader in Italia nel mercato del latte, nel 2020 si finalizza l’acquisizione del Gruppo Castelli, leader nella produzione e distribuzione dei formaggi DOP italiani, nel 2021 il portafoglio prodotti si è arricchito con l’ingresso di Leerdammer e nel 2023 quella di Ambrosi.

Il Gruppo Lactalis in Italia, con 4.000 referenze di prodotto tra latte, formaggi, salumi e DOP, è costituito da 6 Business Unit: Galbani Formaggi, Galbani Salumi, Parmalat, Leerdammer, Castelli, Ambrosi.

Con un fatturato di oltre 2,9 miliardi di euro, Lactalis in Italia si avvale oggi di 5.300 collaboratori e conta 31 stabilimenti produttivi sul territorio nazionale.

È il primo acquirente di latte nazionale con 1,5 miliardi di litri di latte raccolti ogni anno da circa 1.100 conferenti latte in 16 regioni italiane, che trasforma nel rispetto della tradizione e con la garanzia di oltre 8 milioni di accurati controlli l’anno, effettuati con tecnologie all’avanguardia lungo tutta la catena di approvvigionamento, produzione e distribuzione.