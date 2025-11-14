14 Novembre 2025
Home IN SICILIA LACTALIS E BANCO ALIMENTARE INSIEME PER LA GIORNATA NAZIONALE DELLA COLLETTA ALIMENTARE

Related Stories

SuperEnalotto: a Capo d’Orlando (ME) centrato un “5” da oltre 19mila euro

SuperEnalotto: a Capo d’Orlando (ME) centrato un “5” da oltre 19mila euro

12 Novembre 2025
Quante tasse pagano le PMI siciliane e qual è il capoluogo più tassato? Domani, 21 ottobre, Cna Sicilia presenta l’Osservatorio “Comune che vai, fisco che trovi”

Quante tasse pagano le PMI siciliane e qual è il capoluogo più tassato? Domani, 21 ottobre, Cna Sicilia presenta l’Osservatorio “Comune che vai, fisco che trovi”

20 Ottobre 2025
Disabili, Caronia: “Istituito un fondo regionale per l’acquisto di protesi e ausili. Gli aiuti direttamente ai singoli beneficiari”

Disabili, Caronia: “Istituito un fondo regionale per l’acquisto di protesi e ausili. Gli aiuti direttamente ai singoli beneficiari”

2 Ottobre 2025

Leggi anche

IN SICILIA LACTALIS E BANCO ALIMENTARE INSIEME PER LA GIORNATA NAZIONALE DELLA COLLETTA ALIMENTARE

IN SICILIA LACTALIS E BANCO ALIMENTARE INSIEME PER LA GIORNATA NAZIONALE DELLA COLLETTA ALIMENTARE

14 Novembre 2025
Montevago, alunni protagonisti della raccolta delle olive nei terreni comunali: olio donato alla mensa scolastica

Montevago, alunni protagonisti della raccolta delle olive nei terreni comunali: olio donato alla mensa scolastica

14 Novembre 2025
Sicilia. Le segreterie regionali Pd, M5s e Controcorrente rilanciano: “Andiamo sui territori e raccontiamo che un’altra Sicilia è possibile”

Sicilia. Le segreterie regionali Pd, M5s e Controcorrente rilanciano: “Andiamo sui territori e raccontiamo che un’altra Sicilia è possibile”

14 Novembre 2025
[Sicilia] Regione. Pellegrino (FI) “Opposizioni senza idee e proposte, buone solo per dei reel”

[Sicilia] Regione. Pellegrino (FI) “Opposizioni senza idee e proposte, buone solo per dei reel”

14 Novembre 2025