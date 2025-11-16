17 Novembre 2025
Home ON. IDA CARMINA (M5S): “ARRIVANO LE FESTE E CON LORO IL CARO VOLI, VERGOGNA CHE SI RIPETE. IL GOVERNO NAZIONALE E REGIONALE INTERVENGANO SUBITO PER GARANTIRE LA CONTINUITÀ TERRITORIALE”

Related Stories

Sicilia. Le segreterie regionali Pd, M5s e Controcorrente rilanciano: “Andiamo sui territori e raccontiamo che un’altra Sicilia è possibile”

Sicilia. Le segreterie regionali Pd, M5s e Controcorrente rilanciano: “Andiamo sui territori e raccontiamo che un’altra Sicilia è possibile”

14 Novembre 2025
[Sicilia] Regione. Pellegrino (FI) “Opposizioni senza idee e proposte, buone solo per dei reel”

[Sicilia] Regione. Pellegrino (FI) “Opposizioni senza idee e proposte, buone solo per dei reel”

14 Novembre 2025
SICILIA, OPPOSIZIONI ARS PRONTE A GOVERNARE: MOZIONE DI SFIDUCIA A SCHIFANI

SICILIA, OPPOSIZIONI ARS PRONTE A GOVERNARE: MOZIONE DI SFIDUCIA A SCHIFANI

14 Novembre 2025

Leggi anche

FESTA DELL’ALBERO 2025 – Parco “Beato Rosario Livatino”

FESTA DELL’ALBERO 2025 – Parco “Beato Rosario Livatino”

16 Novembre 2025
Dialogo, verità e bellezza: a Roma la Conferenza sulla responsabilità della comunicazione

Dialogo, verità e bellezza: a Roma la Conferenza sulla responsabilità della comunicazione

16 Novembre 2025
ON. IDA CARMINA (M5S): “ARRIVANO LE FESTE E CON LORO IL CARO VOLI, VERGOGNA CHE SI RIPETE. IL GOVERNO NAZIONALE E REGIONALE INTERVENGANO SUBITO PER GARANTIRE LA CONTINUITÀ TERRITORIALE”

ON. IDA CARMINA (M5S): “ARRIVANO LE FESTE E CON LORO IL CARO VOLI, VERGOGNA CHE SI RIPETE. IL GOVERNO NAZIONALE E REGIONALE INTERVENGANO SUBITO PER GARANTIRE LA CONTINUITÀ TERRITORIALE”

16 Novembre 2025
IN SICILIA LACTALIS E BANCO ALIMENTARE INSIEME PER LA GIORNATA NAZIONALE DELLA COLLETTA ALIMENTARE

IN SICILIA LACTALIS E BANCO ALIMENTARE INSIEME PER LA GIORNATA NAZIONALE DELLA COLLETTA ALIMENTARE

14 Novembre 2025