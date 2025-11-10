12 Novembre 2025
Home SorsiCorti 2025, vince il film francese che racconta la fragilità maschile di un bambino che diventa uomo

Related Stories

LORENZO REINA L’UOMO CHE PARLA CON LE STELLE

LORENZO REINA L’UOMO CHE PARLA CON LE STELLE

11 Novembre 2025
Nebrot, gli ex voto e noi

Nebrot, gli ex voto e noi

6 Novembre 2025
A Spazio Cultura “pagare il pizzo non paga” 

A Spazio Cultura “pagare il pizzo non paga” 

5 Novembre 2025

Leggi anche

SuperEnalotto: a Capo d’Orlando (ME) centrato un “5” da oltre 19mila euro

SuperEnalotto: a Capo d’Orlando (ME) centrato un “5” da oltre 19mila euro

12 Novembre 2025
Normativa regionale sulle vendite promozionali, CIDEC e Confimprese Sicilia chiedono un aggiornamento e propongono due finestre annuali per sostenere il commercio e incrementare i consumi

Normativa regionale sulle vendite promozionali, CIDEC e Confimprese Sicilia chiedono un aggiornamento e propongono due finestre annuali per sostenere il commercio e incrementare i consumi

12 Novembre 2025
La Procreazione medica assistita del III millennio, confronto scientifico a Palermo

La Procreazione medica assistita del III millennio, confronto scientifico a Palermo

12 Novembre 2025
Mediterraneo centrale: MSF riprende le attività di ricerca e soccorso con una nuova nave

Mediterraneo centrale: MSF riprende le attività di ricerca e soccorso con una nuova nave

12 Novembre 2025