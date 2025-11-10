SuperEnalotto: a Pachino (SR) centrato un “5” da oltre 47mila euro
La Sicilia esulta con il SuperEnalotto. Nell’estrazione di sabato 8 novembre, come riporta Agipronews, centrato un”5″ da 47.936,84 euro a Pachino, in provincia di Siracusa, presso la Tabaccheria Antonino Guarnaschelli in corso Cavour, 86.
L’ultimo “6” da 35,4 milioni di euro è stato centrato il 22 maggio 2025 a Desenzano del Garda (BS). Il jackpot per la prossima estrazione, in programma martedì 11 novembre, sale a 76,2 milioni di euro.