Nadefr, De Luca (M5S): “Solita accozzaglia di dati a caso. Poco ci manca e per il governo il Pil siciliano ha superato quello degli Stati Uniti”.



Palermo, 05/11/2025. “La solita accozzaglia di dati sparati a caso che descrive una Sicilia in pieno boom economico quando invece è con l’acqua alla gola. Tra poco leggeremo che il Pil siciliano ha superato quello degli Stati Uniti. Questo testo è un racconto di fantascienza che esiste solo nei documenti del governo”.

È questo il commento del capogruppo del M5S all’Ars, Antonio De Luca, alla Nadefr, la nota di aggiornamento al documento di economia e finanza regionale.

“Voglio capire – dice Antonio De Luca – con quale coraggio e con quale faccia il governo verrà in Aula a difendere provvedimenti che, anche alla luce delle inchieste della magistratura, non sappiamo se rispondano a interessi collettivi o a fini clientelari”.

“Vorrei pure sapere – conclude De Luca – al di là dei numeri farlocchi, come Schifani intenda andare avanti con le inchieste che interessano il governo e la maggioranza che lo sostiene. Venga in Aula a dircelo e a rispondere sui disastri della sanità, cosa che chiediamo da oltre un anno. La smetta di scappare. Si assuma le proprie responsabilità davanti al Parlamento e ai cittadini siciliani”.

