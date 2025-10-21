Il progetto che desidera valorizzare e rilanciare la scuola nel difficile contesto del quartiere di Palermo attraverso la realizzazione di una serie di eventi culturali

L’iniziativa promossa dalla Direzione scolastica, in collaborazione con Spazio Cultura, si fonda sulla profonda convinzione che la promozione e la diffusione della cultura possano costituire uno stimolo al riscatto del quartiere. Un nuovo progetto che prevede la realizzazione di eventi culturali legati al mondo dell’editoria, e dell’arte in genere, con l’obiettivo di portare all’interno della scuola contaminazioni positive per stimolare la crescita e l’emancipazione del quartiere, da sempre schiacciato da un forte degrado sociale e da un isolamento culturale che colpiscono trasversalmente buona parte dei suoi abitanti.

Il prossimo appuntamento è per Sabato 25 ottobre alle ore 10:30 all’Istituto Comprensivo Statale “Giovanni Falcone” via Marchese Pensabene, 34 – Palermo con lo scrittore Massimo Benenato per la presentazione del suo libro Ali d’Angelo, un romanzo brillante pubblicato da Spazio Cultura Edizioni.

L’incontro sarà moderato dal giornalista Mario Azzolini in dialogo con il Dirigente dell’Istituto Massimo Valentino e l’editore Nicola Macaione.

Sarà dedicato anche un momento al ricordo del papà dello scrittore, il grande attore comico Franco Franchi, con aneddoti e curiosità.