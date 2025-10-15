SuperEnalotto: in provincia di Agrigento centrati due “5” per oltre 55mila euro
La Sicilia esulta con il SuperEnalotto. Nell’estrazione di martedì 14 ottobre, come riporta Agipronews, centrati due “5” 27.970,75 euro in provincia di Agrigento: uno a Licata presso il Tabacchi Riv.16 in corso Serrovira, 168, l’altro a Bivona nel Tabacchi Mangiapane in via Porta Palermo, 196.
L’ultimo “6” da 35,4 milioni di euro è stato centrato il 22 maggio 2025 a Desenzano del Garda (BS). Il jackpot per la prossima estrazione, in programma giovedì 16 ottobre, sale a 64,8 milioni di euro.