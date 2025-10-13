10eLotto: in Sicilia vinti 83mila euro

Festeggia la Sicilia grazie al 10eLotto. I concorsi di venerdì 10 e sabato 11 ottobre, come riporta Agipronews, hanno regalato alla regione una vincita complessiva di 83mila euro. Venerdì a Balestrate, in provincia di Palermo, colpo da 52mila euro – premio più alto di giornata – grazie ad un 9 Oro in via Madonna del Ponte, mentre a Messina vinti 6mila euro grazie ad un 6 Doppio Oro in viale Giostra Scacciapensieri; un 7 Oro vale, invece, un premio da 5mila euro ad Aci Catena, in provincia di Catania, in via Vittorio Emanuele. Sabato colpo da 15mila euro a Niscemi, in provincia di Caltanissetta, grazie ad un 6 Doppio Oro in via Setti Carraro; un 8 Oro vale una vincita da 5mila euro a Custonaci, in provincia di Trapani, in via Roma. L’ultimo concorso del 10eLotto ha distribuito premi per 13,4 milioni di euro in tutta Italia, per un totale di oltre 3 miliardi da inizio anno.

