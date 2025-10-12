Tutela a La Vardera. La solidarietà del gruppo M5S all’ARS





Messina 11 ottobre 2025 – “Esprimiamo solidarietà e vicinanza al collega Ismaele La Vardera. Il fatto che la Prefettura di Palermo abbia ritenuto utile disporre una tutela in favore del collega è un dato che merita particolare attenzione. Lo Stato e le istituzioni devono stare al fianco e tutelare la parte sana della nostra società che per fortuna rappresenta la maggioranza dei siciliani. Il Movimento 5 Stelle è al fianco di tutte le persone che ogni giorno si impegnano per denunciare il malaffare e tutelare la legalità”. Lo dichiara il capogruppo del Movimento 5 Stelle all’Assemblea Regionale Siciliana Antonio De Luca, a proposito della tutela disposta dalla Prefettura di Palermo al collega parlamentare ARS Ismaele La Vardera.

