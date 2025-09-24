[Sicilia] Sanità. Forza Italia presenta le sue proposte per il Servizio Sanitario. Focus sulla rete ospedaliera
L’iniziativa, che si terrà venerdì 26 settembre alle ore 17.30 presso l’Hotel Nettuno (Viale Ruggero Di Lauria, 121 – Catania), vedrà la partecipazione di esponenti di primo piano del partito e delle istituzioni regionali.
Dopo l’introduzione affidata alla Dott.ssa Ninni Decembrino, Esperta della Città Metropolitana di Catania alla Salute, interverranno:
– On. Letizia Moratti, Europarlamentare e Presidente della Consulta Nazionale Forza Italia;
– On. Giuseppe Castiglione, Deputato alla Camera;
– On. Salvo Tomarchio, Deputato all’ARS;
– Dott.ssa Daniela Faraoni, Assessore Regionale alla Salute.
“Questa iniziativa – afferma Salvo Tomarchio – sarà un’occasione di approfondimento e dibattito sulle criticità e le opportunità del sistema sanitario, con la presentazione delle linee guida e delle soluzioni proposte da Forza Italia per garantire un servizio pubblico efficiente, moderno e vicino ai cittadini.”