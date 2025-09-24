Bruxelles, 24 settembre – «Esprimiamo soddisfazione per l’ok, in Commissione Econ, al report che facilita l’accesso ai finanziamenti per PMI e scale-up europee. Manteniamo l’impegno di Forza Italia per un’Unione più competitiva e vicina alle esigenze al nostro tessuto imprenditoriale, vero motore dell’economia e dell’occupazione», dichiara l’eurodeputato Marco Falcone, vice capodelegazione di Forza Italia nel Gruppo PPE a Bruxelles e Strasburgo. Il testo del report, approvato oggi nella Commissione ECON del Parlamento UE, passerà adesso all’esame della plenaria.

«Il via libera al documento, curato con ottimi risultati dal collega della Delegazione FI-PPE Herbert Dorfmann – sottolinea Falcone – è arrivato con una chiara maggioranza di centrodestra senza i socialisti, garantendo così più coerenza e concretezza al testo: meno ideologia e più sostegno alle imprese. Grazie all’intervento di Forza Italia – rimarca Falcone – è stato affermato il principio secondo cui le PMI subiscono condizioni di finanziamento diseguali a causa di fattori geografici come l’insularità o l’operare nelle aree interne e ultraperiferiche. Il testo valorizza inoltre il ruolo di piccole banche regionali, casse di risparmio e cooperative, fondamentali per l’accesso al credito sui territori. Infine, abbiamo chiesto un deciso intervento per ridurre la frammentazione delle norme tra Stati membri: serve un quadro regolatorio più semplice e armonizzato per liberare il potenziale delle nostre imprese», conclude l’eurodeputato FI.