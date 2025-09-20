Siccità, La Rocca Ruvolo: cabina regia dia parere positivo a terza irrigazione a Ribera, solidarietà ad agricoltori

“Sono vicina a qualunque iniziativa gli agricoltori intendano intraprendere, rendendomi conto della grande sofferenza in cui sta versando il settore in questo momento. Dopo aver parlato con il presidente della Regione, Renato Schifani, e dopo aver visto la grande disponibilità da parte del capo della Protezione civile regionale, Salvo Cocina, che sta facendo di tutto per capire come e dove trovare i volumi d’acqua necessari per il comprensorio di Ribera, mi auguro che la cabina di regia, che si riunirà lunedì prossimo, dia parere positivo per una terza irrigazione di soccorso in modo da consentire agli agricoltori di salvare le piante e il raccolto.

Se lunedì la cabina di regia non darà un parere positivo per la terza irrigazione di soccorso, gli agricoltori, che hanno il mio sostegno e la mia solidarietà per il drammatico momento che stanno vivendo, hanno deciso ieri in un’assemblea a Ribera di manifestare davanti al Palazzo d’Orleans per chiedere l’intervento del presidente Schifani”. Lo scrive in una nota la deputata di Forza Italia all’Ars, Margherita La Rocca Ruvolo.

Palermo, 20 settembre 2025