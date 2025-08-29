[Sicilia] Forza Italia. Pellegrino “Basta polemiche sulla stampa, militanti confusi. Il confronto si faccia nelle sedi proprie del partito”

“In queste ore, tantissimi militanti e simpatizzanti di Forza Italia sono comprensibilmente spaesati e confusi di fronte a polemiche interne di cui spesso non colgono le ragioni e la portata.

Queste dinamiche, sebbene talvolta espressione di un legittimo dibattito, non aiutano il partito e rischiano di offrire il fianco agli avversari di Forza Italia.

Esistono i luoghi e i tempi giusti per il confronto democratico. Per l’attività del gruppo parlamentare, il momento naturale sarà in vista della ripresa dei lavori dell’Assemblea Regionale. Per il partito, l’appuntamento fondamentale è l’imminente Congresso Regionale. In quelle sedi, ciascuno potrà far sentire la propria voce, presentare le proprie idee, le proprie proposte e, perché no, le proprie critiche, utilizzando gli strumenti propri del confronto leale e democratico.

Che il dibattito avvenga sistematicamente attraverso la stampa, senza un reale confronto, o, peggio, filtrando pezzi di comunicazioni private, non è utile a Forza Italia, e soprattutto tradisce la fiducia dei nostri iscritti, che meritano chiarezza e coesione.

La forza delle nostre idee si misurerà nella lealtà e nella trasparenza del dibattito congressuale, non sulle pagine dei giornali. L’obiettivo comune deve rimanere uno solo: lavorare uniti per il bene della Sicilia insieme al Governo del Presidente Schifani”.

Lo dichiara Stefano Pellegrino, presidente dei deputati di Forza Italia all’Assemblea Regionale Siciliana.