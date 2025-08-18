10eLotto: in provincia di Messina vinti 120mila euro
Tripletta in Sicilia con il 10eLotto. Nelle ultime due estrazioni, come riporta Agipronews, vinti 120mila euro in provincia di Messina: doppio colpo da 50mila euro a Leni con un 9 Oro in via Libertà e Sant’Alessio Siculo, con un 8 Doppio Oro in via Nazionale, più altri 20mila euro via Nazionale a Briga Marina grazie a un 8 Doppio Oro. L’ultimo concorso del 10eLotto ha distribuito premi per 14 milioni di euro in tutta Italia, per un totale di 2,4 miliardi da inizio anno.