

Palermo 6 agosto 2025 – “Ricordare Cassarà e Antiochia non è solo un dovere istituzionale, ma è un atto di coscienza civica e di gratitudine verso chi ha lottato, a costo della propria vita, per garantire a tutti noi libertà e legalità. A quarant’anni da quel tragico giorno, il loro sacrificio ci richiama a non abbassare mai la guardia, a rinnovare giorno dopo giorno la battaglia contro ogni forma di criminalità, a difendere orgogliosamente i valori della giustizia e dello Stato. La loro memoria è una bussola per le nuove generazioni e ci ispira, ancora oggi, a coltivare la legalità come bene comune e a trasformare il dolore in impegno, la commemorazione in cittadinanza attiva”. Lo ha dichiarato il vice presidente dell’Assemblea Regionale Siciliana Nuccio Di Paola a margine della cerimonia di commemorazione, avvenuta oggi a Palermo, del quarantesimo anniversario della morte del Vicequestore Antonino Cassarà e dell’agente di scorta Roberto Antiochia.

