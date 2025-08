Colpo grosso in Sicilia con il 10eLotto nel concorso di giovedì 31 luglio 2025: come riporta Agipronews, centrati 250mila euro a Taormina, in provincia di Messina, con un “9” Extra e una giocata da 2 euro. La vincita, la quinta più alta del 2025, è stata realizzata in un punto vendita di Via Mamertini. L’ultimo concorso del 10eLotto ha distribuito premi per 20,1 milioni di euro in tutta Italia, per un totale di 2,3 miliardi da inizio anno.

