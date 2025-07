Sono stata designata dal Gruppo Parlamentare del M5S e nominata dal Presidente della Camera componente della Commissione per la Semplificazione.

Si tratta di un nuovo impegno della mia attività da deputato, che assumo con grande senso di responsabilità verso i cittadini.

La Commissione è centrale perché si occupa della modernizzazione del Paese operando per lo snellimento della legislazione, spesso ridondante e farraginosa e perché venga razionalizzata la burocrazia italiana, elefantiaca e causa di lentezze e ritardi, il cui conto salato pagano cittadini ed imprese, senza però che venga meno il doveroso rispetto della legalità.

La Commissione si occupa di riforme ampie come la semplificazione dei procedimenti amministrativi (ad es. in materia edilizia, ambientale, ecc.), il taglio alla burocrazia per imprese e cittadini e l’attuazione del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR).

Ringrazio infine il nostro Presidente Giuseppe Conte e il Movimento 5 Stelle per l’incarico affidatomi.

Lo dichiara, l’On. Ida Carmina del M5S.