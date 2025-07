Almaviva, Varrica (M5S Ars):”Disimpegno Schifani sarebbe scelta politica. Svolta occupazionale arrivi già con la prossima manovra all’Ars”

PALERMO, 29/07/2025. “Spero che le parole di Schifani pubblicate dopo il tavolo ministeriale su Almaviva siano un altro errore dell’intelligenza artificiale. L’impegno della Regione non è mai stato vincolato all’esito positivo della procedura di licenziamento che evidentemente i sindacati non possono accettare. Fino a ieri il governo regionale ci rassicurava sul fatto che anche senza proroga CIGS entro l’anno ci sarebbe stata soluzione occupazionale per tutti. Si riprenda subito a lavorare su ciò che é stato promesso: l’attivazione del numero di pubblica utilità 116117 (il cui iter amministrativo sembra essere a buon punto) e il progetto di digitalizzazione degli archivi regionali, per il quale ci si trova in una fase embrionale e, soprattutto, mancano le risorse”.

Lo afferma il deputato M5S all’Ars Adriano Varrica.