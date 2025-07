Italia Media Art Festival: al via la seconda edizione. Aperta la call internazionale per artisti multimediali

La partecipazione è gratuita e gli artisti possono candidare una sola opera entro il 15 settembre 2025.



Dopo il brillante esordio del 2024, l’Italia Media Art Festival torna con la sua seconda edizione e apre ufficialmente la call internazionale rivolta ad artisti e collettivi che operano nei linguaggi della videoarte, delle installazioni multimediali e delle performance audiovisive.

Il tema scelto per quest’anno – “Tecnologia per il bene comune: arte per una transizione giusta” – invita a una riflessione profonda e multidisciplinare su uno dei nodi centrali del nostro tempo: il rapporto tra innovazione tecnologica, sostenibilità ambientale e giustizia sociale. L’IMAF è coordinato dall’Associazione “Piccola Venezia”, in collaborazione con la Rome Art Week RAW, con Enel in qualità di main sponsor.

Il festival si svolgerà nell’autunno 2025, all’interno della cornice della Rome Art Week. “L’IMAF riconferma il suo spirito sperimentale, configurandosi come una piattaforma gratuita, aperta e accessibile, dove l’arte multimediale diventa strumento di indagine e trasformazione collettiva”, spiega la sua fondatrice e curatrice, la giornalista Marinellys Tremamunno.

Un tema urgente: la tecnologia come leva etica

La curatela dell’edizione 2025 si muove lungo una domanda chiave: come può la tecnologia – in particolare l’intelligenza artificiale e le energie rinnovabili – contribuire a costruire un futuro più equo, sostenibile e umano?



Le opere selezionate dovranno confrontarsi con queste sfide, esplorando scenari di transizione giusta: dalla democrazia energetica alla giustizia climatica, dal diritto d’accesso ai dati alla decolonizzazione dei saperi algoritmici.

Attraverso immagini, suoni e ambienti immersivi, il festival intende generare uno spazio artistico in cui l’utopia diventa esercizio critico, e la tecnologia si riappropria del suo potenziale artistico.

Cosa prevede la call

Gli artisti possono candidare una sola opera entro il 15 settembre 2025, scegliendo tra tre categorie:

videoarte (durata max 5 minuti, formato .mp4 Full HD, sottotitoli in inglese se necessario);

(durata max 5 minuti, formato .mp4 Full HD, sottotitoli in inglese se necessario); installazioni multimediali (anche interattive);

(anche interattive); performance in video o live (documentate in formato audiovisivo).

La partecipazione è gratuita, aperta a chiunque abbia compiuto 16 anni, senza limiti di provenienza geografica. Il bando completo e il modulo di iscrizione sono disponibili sul sito ufficiale del festival: www.italiamediaartfestival.it

Visibilità internazionale

Le opere selezionate per l’edizione 2025 saranno presentate in occasione della Rome Art Week (RAW), in programma dal 20 al 25 ottobre. Faranno inoltre parte dell’archivio digitale permanente del festival, e saranno coinvolte in mostre ed eventi internazionali collegati.

L’Italia Media Art Festival si conferma come l’unico spazio in Italia dedicato in modo specifico alla riflessione artistica sul rapporto tra tecnologia, etica e futuro. Un appuntamento da non perdere per chi crede che l’arte multimediale possa promuovere un pensiero critico.

📌 INFORMAZIONI E SCADENZE

🗓️ Scadenza invio opere: 15 SETTEMBRE 2025

🔗 Sito ufficiale e regolamento completo: www.italiamediaartfestival.it

✉️ Contatti per informazioni: info@italiamediaartfestival.it