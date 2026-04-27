ROMA – Solo due regioni nella storia del SuperEnalotto non hanno ancora provato la gioia di festeggiare un “6” centrato con una schedina tradizionale giocata in ricevitoria, come riporta Agipronews. Stiamo parlando di Molise e Valle d’Aosta, che sperano di sfatare il tabù in grande stile: per il concorso di lunedì 27 aprile, il jackpot tocca quota 155,3 milioni di euro, confermandosi il più alto al mondo.

“Il sogno di questo jackpot ha portato a un aumento delle giocate, soprattutto nelle ultime settimane, ma posso dire che il trend è positivo dall’inizio del 2026”, spiega Carmine, titolare del Coffee Time di Campobasso. “L’anno scorso abbiamo festeggiato un ‘5’, ma il colpo milionario qui non c’è mai stato; la speranza di tutti è di riuscire finalmente a rompere il ghiaccio”.

Tuttavia, un “6” a Campobasso è stato tecnicamente centrato nel 2018. In quel caso non si trattò di una schedina fisica, ma di una quota della Bacheca dei Sistemi: una “lavagna virtuale” in cui i ricevitori propongono giocate sistemistiche, consentendo ai clienti di prenotare singole quote di un sistema più ampio. Nessun “6” nemmeno in Valle d’Aosta, dove, a differenza del Molise, la crescita delle giocate appare più contenuta. “Per il momento il flusso è stabile e non si percepisce ancora il grande fermento tipico delle grandi occasioni”, commenta Andrea Rocca, titolare del punto vendita Scacco Matto ad Aosta. “La speranza c’è sempre, ma finora ci siamo fermati al ‘5’”.

Dello stesso tenore le dichiarazioni di Roberto Capece del Bar Cervino: “Non registriamo volumi più alti rispetto al passato. Anche qui abbiamo festeggiato dei ‘5’ e tutti sognano la vincita della vita, ma è anche un discorso statistico: con una popolazione ridotta e meno giocate complessive, le probabilità che il jackpot venga vinto qui sono inferiori”, conclude.