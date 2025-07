PALERMO, 14/07/2025. “Altro che potenziamento, la bozza della nuova rete ospedaliera siciliana partorita dall’assessorato alla Salute, almeno a giudicare da una prima analisi, si annuncia l’ennesimo disastro targato Schifani. Non è spostando le truppe da un posto all’altro che si vince la guerra. Spostare le truppe non serve ad offrire un servizio migliore ai siciliani, ma piuttosto ad accontentare qualche deputato amico. Il piano dovrà comunque passare in commissione Salute ed è lì che faremo le barricate e capiremo fino a che punto l’assessora Faraoni è disposta a lavorare per offrire ai siciliani una rete sanitaria degna di questo nome senza cedere al solito amichettismo di destra”.

Lo afferma il capogruppo del M5S all’Ars Antonio De Luca.

