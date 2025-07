Palermo, 14 luglio 2025 – Una netta inversione di tendenza nella gestione delle risorse pubbliche utilizzate per acquisire consenso, sfruttando anche temi sensibili per mero interesse politico. Diciamo basta agli sprechi e alla “corrente turistica” che si è impadronita del settore gestendo gran parte dei contributi in modo esclusivamente clientelare. Il presidente della Regione, Schifani, non può continuare a far finta di nulla, venga in aula a riferire su quanto sta accadendo e chiarisca se è favorevole a mantenere il ruolo di Fratelli d’Italia nella corrente turistica del governo. Così PD Sicilia e Movimento 5 Stelle che organizzano un sit-in per mercoledi 16 luglio alle ore 11:30 a Palazzo d’Orleans (piazza Indipendenza, Palermo), con associazioni culturali e società sportive tradite dal governo Schifani Sono centinaia, infatti in Sicilia le associazioni culturali tagliate fuori da finanziamenti e programmazione. Serve un ripensamento complessivo del sistema che tolga discrezionalità e che offra a tutte le realtà le stesse opportunità.

