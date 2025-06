“Quanto avvenuto ieri in Commissione all’assemblea regionale, durante l’audizione della dirigenza della SAS, è davvero incomprensibile, perché ancora una volta conferma che non vi è rispetto per il ruolo del legislatore, né, fatto ancor più grave, alcuna volontà di dare immediata esecuzione alle norme approvate in assemblea in merito alla stabilizzazione dei PIP.”

Lo dichiara Marianna Caronia, dopo che ieri il Presidente della SAS Mario Pantò ha ribadito che non procederà a breve alla stabilizzazione dei lavoratori ex PIP.

“Quello che sorprende – prosegue Caronia – è anche il fatto che fa parte dei vertici della SAS si continuino ad accampare scuse per non stabilizzare i PIP nonostante tutti i pareri già ricevuti e in presenza di un quadro normativo più che definito.

A questo punto è necessario che il governo della Regione intervenga immediatamente perché si dia attuazione per la stabilizzazione di questi lavoratori, che aspettano ormai da 25 anni di avere riconosciuto il proprio diritto al lavoro stabile e che sono invece vittime di comportamenti incomprensibili ed i responsabili.”