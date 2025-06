Martedì 1 luglio alle ore 16:30, presso il Cre.Zi. Plus (Cantieri Culturali alla Zisa), si terrà un’assemblea pubblica in cui la comunità di “Piacere di conoscerci” consegnerà le firme raccolte al Comune di Palermo

Nata a febbraio 2025 su iniziativa di alcuni collettivi studenteschi, “Piacere di conoscerci” è una comunità cittadina il cui Manifesto ha raccolto oltre 50 adesioni tra associazioni, collettivi, professionistɜ e cittadinɜ, con l’obiettivo di introdurre l’educazione sessuale e affettiva nelle scuole del territorio.



In questi mesi sono state raccolte migliaia di firme su carta, in modo accessibile anche a persone minorenni, troppo spesso escluse dai processi decisionali. Un gesto simbolico ma forte, per chiedere un impegno chiaro alla politica.



L’educazione sessuale e affettiva che rivendichiamo non può limitarsi ad aspetti sanitari, ma deve affrontare temi come il consenso, le emozioni, le relazioni, i corpi, il genere, in un’ottica laica, transfemminista, non giudicante e aperta a tutt3. Deve essere garantita da personale competente e multidisciplinare, e formare non solo studentesse e studenti, ma anche famiglie e personale scolastico, a partire dalla scuola dell’infanzia.



Martedì 1 luglio alle ore 16:30, presso il Cre.Zi. Plus (Cantieri Culturali alla Zisa), si terrà un’assemblea pubblica in cui la comunità di “Piacere di conoscerci” consegnerà le firme raccolte al Comune di Palermo, chiedendo un impegno concreto per l’attivazione di percorsi educativi nelle scuole cittadine.



A seguire, dalle ore 18 presso lo Spazio Averna, si terrà il “Liberɜ Tuttɜ Color Party”, evento conclusivo del progetto Traiettorie Urbane (ingresso gratuito su prenotazione, con buste colore in omaggio fino a esaurimento scorte).