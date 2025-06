NUOVO LAYOUT ESPOSITIVO PER FIERACAVALLI: UN RINNOVATO APPROCCIOAL VISITOR JOURNEY RIDISEGNA LA MANIFESTAZIONE

Verona, 24 giugno 2025. Fieracavalli si prepara alla sua 127ª edizione – a Verona dal 6 al 9 novembre – presentando un layout completamente rinnovato, che promette ad appassionati e curiosi un’esperienza di visita ancora più accessibile e coinvolgente. Il nuovo percorso espositivo, più fluido e intuitivo, non solo guiderà il pubblico tra i 12 padiglioni di Veronafiere permettendogli di scoprire e vivere il mondo del cavallo in tutte le sue sfaccettature, ma ottimizzerà anche la logistica e l’organizzazione funzionale tra tutti gli attori del comparto, con una grande attenzione alla sostenibilità. Dall’ingresso Re Teodorico, da poco inaugurato, si percepirà fin da subito il nuovo concept. Le giovani promesse del Salto Ostacoli italiano, infatti, trovano nuova casa al padiglione 11 con 7.900 mq interamente dedicati alle competizioni della Federazione Italiana Sport Equestri, a conferma del costante impegno della rassegna veronese nel promuovere la crescita delle nuove generazioni di atleti. Con un ring per le competizioni, uno per il warm up e il campo prova esterno totalmente accessibili al pubblico, il nuovo contenitore faciliterà i flussi operativi, garantendo maggior efficienza per atleti, cavalli, accompagnatori e pubblico che qui potrà anche incontrare atleti e VIP, grazie al ricco palinsesto del Palco Arena FISE. Il Padiglione 5, che ha ospitato negli ultimi anni il programma di competizioni FISE, si trasforma, invece, nelle scuderie della Longines FEI Jumping Wolrd CupTM, riprogettate per assicurare condizioni acustiche controllate, così da mitigare l’esposizione dei cavalli a stress ambientali e tutelare il loro benessere psico-fisico. Anche il Padiglione Spanish Horses – al 9 – cambia volto inaugurando un percorso di valorizzazione grazie alla direzione artistica dell’architetto e designer Henry Timi che, unendo la sua estetica minimalista all’utilizzo di materiali naturali, regalerà al pubblico un’esperienza visiva unica e dal forte impatto emozionale, capace di valorizzare l’eleganza e la tradizione del mondo iberico. La nuova area food & hospitality vede la guida di Filippo Polidori – food guru e punto di riferimento nel settore dell’accoglienza di alto profilo. Il nuovo concept restituirà centralità all’esperienza gastronomica, grazie a soluzioni coerenti con lo stile e i valori della manifestazione. La mappa della manifestazione, invece, non cambia per i padiglioni 1, 2, 3, 4, 6 e AREA A. È qui che si confermano alcuni dei contenuti più cari alle famiglie come la sezione Future Riders (pad. 1) ricca di attività ludico-didattiche, laboratori e primi avvicinamenti con gli animali e l’Area delle animazioni in area esterna con spettacoli non-stop e il battesimo della sella. Aria di novità anche per i tradizionali padiglioni dedicati allo shopping (pad. 4 e 6), così come il cavallo italiano torna protagonista con l’Associazione Italiana Allevatori (pad. 9) e con il Ministero dell’Agricoltura, della Sovranità Alimentare e delle Foreste al padiglione 2. La magia della razza più antica al mondo va in scena al padiglione 3, con l’Arabian Horses, mentre lo spettacolo del Salto Ostacoli mondiale si dà appuntamento, come ogni anno, a Jumping Verona, unica tappa italiana della Longines FEI Jumping World CupTM , che rinnova l’area espositiva connessa – al Padiglione 7 – dove il meglio dell’offerta di accessori, abbigliamento e prodotti tecnici del settore si integra perfettamente con la realizzazione di due nuovi ring dedicati alla Coppa del Mondo – con il campo warm-up e last-jump – ai quali si aggiunge il campo prova delle competizioni nazionali in programma. L’appuntamento per scoprire il nuovo volto di Fieracavalli è a Verona, dal 6 al 9 novembre 2025.