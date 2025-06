“Esprimo grande soddisfazione per la firma del rinnovo del contratto del comparto Sanità, un risultato atteso che rappresenta un segnale concreto di attenzione verso migliaia di professionisti che ogni giorno si dedicano alla salute dei cittadini. Grazie all’impegno e alla determinazione del ministro Paolo Zangrillo abbiamo raggiunto un importante obiettivo a favore di circa 580mila dipendenti del Servizio Sanitario Nazionale. Il contratto prevede un incremento medio mensile di oltre 172 euro per 13 mensilità, con aumenti fino a 520 euro per gli infermieri impegnati nei pronto soccorso, riconoscendo il valore e i sacrifici di chi lavora in prima linea. Con questo risultato Forza Italia e il governo continuano a dimostrare con i fatti la loro vicinanza e il loro rispetto per il personale sanitario”. Lo dichiara la senatrice di Forza Italia, Daniela Ternullo, componente della Commissione Sanità di Palazzo Madama.

