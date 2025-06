Lettera aperta – Criticità relative alle liste d’attesa per esami diagnostici presso l’ASP di Agrigento

Il Deputato regionale Angelo Cambiano ha inviato una lettera aperta al Direttore Generale dell’ASP di Agrigento per segnalare le gravi criticità nelle liste d’attesa per esami diagnostici, in particolare quelli oncologici.

Nonostante le dichiarazioni ufficiali che parlano di un abbattimento dei tempi, continuano a pervenire numerose segnalazioni da parte dei cittadini che attendono anche oltre sei mesi per esami urgenti. Una situazione che genera allarme e sfiducia.

Con questa iniziativa, il Deputato Cambiano chiede chiarezza e trasparenza su un tema che riguarda la salute e la dignità dei pazienti.