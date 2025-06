On. Ida Carmina M5S: “Stanziati 200 mila euro per l’Aeroporto ad Agrigento. Soddisfazione per gli impegni mantenuti” 

Ida Carmina, deputata del M5S, interviene ed esprime soddisfazione per l’ulteriore passaggio positivo da parte del neo consiglio provinciale che ha approvato ieri lo stanziamento di 200 mila euro per lo studio di fattibilità dello scalo aeroportuale agrigentino nella piana di Licata, utili per completare l’iter procedurale, in risposta alle prescrizioni tecniche e di sostenibilità ENAC.

“E’ un passaggio fondamentale per dare slancio a tutto il percorso procedimentale per il nuovo aeroporto l’approvazione dello stanziamento di 200 mila dal consiglio provinciale, necessari per aggiornare lo studio di fattibilità in base alle richieste ENAC, per poter inserire l’opera strategica nel nuovo Piano Nazionale dei Trasporti e poi passare alla fase della realizzazione dello scalo.

Esprimo soddisfazione e ringrazio il Presidente del Libero Consorzio, Giuseppe Pendolino, per aver dato seguito all’ impegno preso con noi in campagna elettorale ed alle mie sollecitazioni del 21 Maggio scorso, a margine dell’incontro con il Segretario Generale della CGIL, Landini, a dare una svolta urgente all’iter procedimentale.

E’ stato di parola ed il primo provvedimento del nuovo consiglio provinciale è stato di stanziare le risorse necessarie ad andare avanti.

Siamo veramente vicini al traguardo e non bisogna mollare, avere un aeroporto significa concretamente per gli agrigentini ad una svolta economica, sociale, commerciale e turistica e di modernizzazione, per una intera area della Sicilia, quella centro-meridionale, che sconta un grave gap infrastrutturale con collegamenti stradali e ferroviari insufficienti, inadeguati, e fattori di discriminazioni e di sottosviluppo.

L’ aeroporto ad Agrigento è una improrogabile ed urgente necessità.”