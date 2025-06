Lotto: in Sicilia centrata una doppietta da oltre 34mila euro

Lotto nel segno della Sicilia dove, nell’ultima estrazione di giovedì 5 giugno, come riporta Agipronews, i premi più alti hanno raggiunto quota 34.500 euro: colpo da 25mila euro, vincita più alta del concorso, a Roccalumera, in provincia di Messina, grazie a un terno e tre ambi sulla ruota di Palermo, con una giocata da 10 euro in via Amerigo Vespucci. A questi si aggiungono 9.500 euro centrati a Palermo in via Castellana. L’ultimo concorso del Lotto ha distribuito premi per 5,2 milioni di euro, per un totale di 585,9 milioni di euro da inizio 2025.

