Strage Capaci, Aiello (M5S Camera): “Importante ricordare, fondamentale accertare tutte le verità sulle tante zone d’ombra”

“Ricordare l’eroico sacrificio di Giovanni Falcone, trucidato dal tritolo insieme a sua moglie e agli uomini della sua scorta, non è solo importante, ma anche doveroso per tramandare alle future generazioni l’importanza del suo preziosissimo operato.

È fondamentale, però, anche accertare tutte le verità di una strage che, a distanza di un terzo di secolo, presenta ancora parecchi lati oscuri: a partire da eventuali mandanti esterni, fino a possibili depistaggi e connivenze. Giornate come questa servono, oltre che per il ricordo, a sottolineare il grande impegno che deve essere profuso nella ricerca delle verità ancora mancanti, da affiancare a quelle giudiziarie che hanno individuato esecutori materiali e mandanti mafiosi”.

