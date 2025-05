Economia dell’Isola in crescita in un contesto internazionale di incertezza. Irfis, il braccio operativo della Regione Siciliana: oltre 1 miliardo di euro già gestiti per sostenere famiglie e imprese nella ripresa

Vietti (Anfir): “Le incertezze relative alla situazione nazionale e internazionale hanno fatto tornare d’attualità il tema del sostegno pubblico all’economia”.Riolo (Irfis): “Interventi rapidi, mirati e integrati alla strategia economica regionale. Irfis è oggi la leva tecnica della Regione”.

Palermo, 9 maggio 2025 – In un contesto in cui la Sicilia dimostra segnali di ripresa economica con un aumento di imprese e di occupati e un Pil stimato in crescita in misura maggiore rispetto al dato nazionale, Irfis FinSicilia S.p.A. svolge un ruolo di braccio operativo della Regione Siciliana per la realizzazione delle sue politiche economiche e sociali.

Lo ha ribadito oggi la Presidente Iolanda Riolo, intervenendo al convegno nazionale ANFIR organizzato a Palermo, davanti alle principali autorità regionali, ai vertici dell’Associazione delle finanziarie regionali e gli esponenti degli altri istituti come Irfis.

«Irfis è oggi la leva tecnica della Regione, lo strumento attraverso cui si concretizzano le linee strategiche tracciate dal governo regionale: supportare lo sviluppo delle imprese, promuovere l’inclusione sociale, rafforzare la competitività del sistema Sicilia», ha spiegato la Riolo.

“Le incertezze relative alla situazione nazionale e internazionale hanno fatto tornare d’attualità il tema del sostegno pubblico all’economia. Da questo punto di vista le Finanziarie regionali svolgono un ruolo fondamentale: da un lato veicolano le risorse dei fondi strutturali europei relativi alla programmazione 2021-2027 e dalle regioni di riferimento li fanno affluire al tessuto produttivo territoriale periferico e, dall’altra, offrono strumenti finanziari a sostegno delle start up, delle imprese innovative e, più in generale, di tutto il mondo delle piccole e medie imprese. E ancora le Finanziarie regionali affiancano le imprese insieme al sistema bancario oppure ne rappresentano l’alternativa”, ha aggiunto Michele Vietti, presidente di ANFIR

Un’azione concreta e misurabile

A partire dal 2020 da quando è divenuto soggetto in house della Regione siciliana e alla data del 31 marzo 2025, Irfis ha in gestione oltre 1 miliardo di euro in fondi pubblici.

Di questi:

916 milioni sono destinati alle imprese (oltre 27.000 beneficiarie),





(oltre 27.000 beneficiarie), 119 milioni a famiglie e persone fisiche (oltre 45.000 soggetti raggiunti).





Le risorse provengono per il 63% da fondi extraregionali, per il 29% dal Fondo Sicilia e per l’8% da fondi regionali diretti: una integrazione virtuosa tra risorse comunitarie, nazionali e regionali, gestita interamente da Irfis con criteri di efficienza, tempestività e trasparenza.

Le misure già operative

Ripresa Sicilia (180 milioni): per investimenti delle PMI, con 202 domande ricevute e oltre 130 progetti già in corso.





(180 milioni): per investimenti delle PMI, con 202 domande ricevute e oltre 130 progetti già in corso. Fare Impresa in Sicilia (53 milioni): per l’avvio di nuove imprese, con oltre 1.000 domande e 450 progetti in finanziamento.





(53 milioni): per l’avvio di nuove imprese, con oltre 1.000 domande e 450 progetti in finanziamento. Caro mutui prima casa (50 milioni): misura completamente utilizzata da 30.000 famiglie.





(50 milioni): misura completamente utilizzata da 30.000 famiglie. Contributo di solidarietà (30 milioni): 86.000 richieste da famiglie con ISEE sotto i 5.000 euro.





Le misure in arrivo

Nel secondo semestre 2025 saranno attivate nuove azioni fortemente volute dal governo della Regione e affidate a Irfis per la gestione:

Turismo : 135 milioni per l’ammodernamento delle strutture ricettive.





: 135 milioni per l’ammodernamento delle strutture ricettive. Basket Bond Sicilia : 19 milioni per sostenere la patrimonializzazione delle PMI.





: 19 milioni per sostenere la patrimonializzazione delle PMI. Credito al consumo: 15 milioni annui per il biennio 2025–2026 a favore delle famiglie meno abbienti con la piattaforma ai nastri di partenza il prossimo 15 maggio.





Una governance allineata e responsabile

«La Regione Siciliana – ha ribadito Riolo – ha scelto una governance integrata, in cui Irfis è il soggetto attuatore privilegiato delle misure economiche, in grado di tradurre la programmazione politica in risultati concreti e misurabili, in tempi certi e con trasparenza. Questa scelta si è rivelata decisiva per rispondere alle sfide della ripartenza e accompagnare la crescita nei settori strategici».

Irfis ha chiuso il 2024 con un utile netto e un fatturato in crescita (23,5 milioni e 3,7 milioni di euro rispettivamente), e potenzierà la sua struttura portando l’organico a 73 unità entro la fine dell’anno, con una presenza femminile vicina al 40%.

«Irfis continuerà ad essere lo strumento tecnico-finanziario attraverso cui la Regione Siciliana attua la propria strategia di sviluppo territoriale – ha concluso Riolo – sostenendo imprese, famiglie, innovazione e inclusione sociale in modo integrato e misurabile».