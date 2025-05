Migliaia in piazza Verdi per orientamento e recruiting

L’assessora Albano: “42 milioni in più per soddisfare tutte le 2mila richieste di assunzioni incentivate”

Saltalamacchia: “Dall’Inps 500 euro al mese per 2 anni a disposizione di 300mila Neet siciliani per affrontare percorsi di formazione, arrivati 40 nuovi ispettori per contrastare il lavoro nero”

Asaro (Inail): “Nel primo trimestre +50% di infortuni mortali nell’Isola, i 28 milioni per la sicurezza vengono assorbiti da 400 domande di aziende sulle 1.200 presentate, altri enti aggiungano finanziamenti per coprirle tutte”

Palermo, 9 maggio 2025 – Come un fiume in piena che rompe gli argini, oggi quasi duemila fra studenti universitari e degli istituti superiori hanno invaso piazza Verdi a Palermo per partecipare alla tappa del tour itinerante “Il lavoro viaggia con noi” della Fondazione consulenti per il lavoro e dell’Ordine dei consulenti del lavoro di Palermo, impegnando oltre ogni previsione i 35 tra consulenti del lavoro ed esperti della Fondazione, che hanno somministrato a tutti i servizi di informazione, orientamento e formazione, nonché i 14 funzionari del Centro per l’impiego che hanno gestito le prese in carico.

Nell’afflusso costante durato l’intera mattina si sono aggiunti i circa 800 giovani che avevano inviato i loro curricula e che hanno incontrato i responsabili delle Risorse umane di sette aziende per sottoporsi al recruiting day.

L’evento, seguito dalla diretta di Radio Italia, ha visto la partecipazione dell’assessora regionale al Lavoro, Nuccia Albano, che ha fornito l’aggiornamento sul bando da 40 milioni pubblicato a settembre per assunzioni agevolate a tempo indeterminato: “Abbiamo ricevuto richieste per oltre 2mila inserimenti, i fondi disponibili coprono un migliaio di posti, stiamo aggiungendo altri 42 milioni per finanziare tutte le assunzioni”. Albano ha anche auspicato un’alleanza stabile con i consulenti del lavoro per “perseguire insieme questo fine nobile dell’incontro fra domanda e offerta di lavoro, altrimenti i nostri figli e nipoti continueranno a emigrare”.

Reduce da vari recruiting day organizzati dall’assessora Albano, il direttore del Centro per l’’impiego di Palermo, Giovanni Vindigni, ha anticipato che “sono stati finalizzati 350 inserimenti di personale nel settore turistico alberghiero, 30 di ipovedenti in pubbliche amministrazioni e 100 di disabili in aziende private”. Vindigni ha anche analizzato gli ultimi dati Istat: “Nel 2024 la Sicilia è stata prima per crescita dell’occupazione con il +4,7% contro il +2,7% del Sud e il +1,6% dell’Italia. Nei primi nove mesi del 2024 sono stati occupati 62mila soggetti in più rispetto allo stesso periodo del 2023, di cui 46mila donne”.

Sergio Saltalamacchia, direttore regionale dell’Inps Sicilia, ha riferito che “l’Inps è già pronto a mettere a disposizione dei 300mila Neet siciliani fino a 22 anni di età il Sfl, Supporto alla formazione e lavoro, che consiste in un’indennità di 500 euro netti mensili per due anni finalizzati ad affrontare un percorso di formazione. Il Supporto sarà erogabile non appena sulla piattaforma nazionale Siisl del ministero del Lavoro saranno disponibili le informazioni aggiornate sui fabbisogni formativi delle aziende e sull’offerta formativa in Sicilia”.

Infine, Saltalamacchia ha parlato del contrasto a lavoro nero, precariato e infortuni: “Abbiamo ulteriormente razionalizzato e rafforzato i servizi ispettivi e gli accertamenti nel primo trimestre di quest’anno sono aumentati del 30% rispetto allo stesso periodo del 2024. In questi giorni sono arrivati altri 40 nuovi ispettori del lavoro e altri ancora ne arriveranno nei prossimi mesi, per cui contiamo di stringere ulteriormente i controlli sulle attività”.

Problema, quello della sicurezza, che per Giovanni Asaro, direttore regionale dell’Inail Sicilia, è diventato un’emergenza: “Se a livello nazionale e regionale nel primo trimestre di quest’anno il numero generale degli infortuni è statico, quello degli infortuni mortali è in forte aumento: nel Paese si è passati da 191 a 210 (+9,9%), in Sicilia da 10 a 15 (+50%). Questo ci fa sospettare che molti infortuni generici non vengono denunciati perché avvengono in situazioni di lavoro precario. L’Inail in Sicilia ogni anno stanzia parecchio per gli investimenti in sicurezza delle aziende, ma, a fronte di 28 milioni disponibili, possiamo soddisfare solo 400 domande sulle 1.200 che ci vengono presentare dalle aziende. Dunque, è opportuno che altri enti aggiungano finanziamenti per aiutare le aziende ad adeguarsi alle normative”.

Secondo Vincenzo Silvestri, presidente nazionale della Fondazione consulenti per il lavoro, “l’iniziativa ‘Il lavoro viaggia con noi’ ha confermato che per superare il deficit di conoscenza del mercato del lavoro occorre che tutti gli attori mettano a fattor comune le loro esperienze e conoscenze. Solo con l’interscambio informativo sarà possibile aiutare le giovani generazioni a orientarsi verso scelte consapevoli. In fondo è quello che sta tendando di realizzare il ministero del Lavoro con il lancio della piattaforma Siisl, sulla cui dorsale informatica dovranno essere riversate tutte le iniziative in materia di politica attiva e formativa, superando così le barriere regionali”.

“La manifestazione – ha concluso Antonino Alessi, presidente dell’Ordine dei consulenti del lavoro di Palermo – è risultata particolarmente utile agli attori istituzionali presenti, che hanno così deciso di avviare insieme ai consulenti del lavoro percorsi virtuosi per favorire l’ulteriore crescita del mercato del lavoro in Sicilia”.