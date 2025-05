Un patto per il bene comune: la Bcc di Busto Garolfo e Buguggiate investe e finanzia il crowdfunding sociale

Il progetto sarà presentato all’assemblea dei soci di domenica 4 maggio e lanciato giovedì 8 maggio in un incontro aperto a associazioni, fondazioni, cooperative e enti del terzo settore. Previsto un contributo a fondo perduto del 30% del progetto, per un massimo di 5mila euro

C’è un modo concreto per costruire valore nei territori: unire le forze. Mettere in comune idee, risorse e strumenti. Sostenere chi ha il coraggio di agire per il bene collettivo. È su questa visione che si fonda il nuovo progetto di crowdfunding promosso dalla Bcc di Busto Garolfo e Buguggiate, che invita le realtà del terzo settore a presentare progetti ad alto impatto sociale da realizzare insieme, attraverso la partecipazione attiva delle persone.

«Una banca locale è tale se genera futuro -afferma con convinzione Roberto Scazzosi, presidente della Bcc di Busto Garolfo e Buguggiate-. Ma per costruire futuro non bastano i numeri: servono relazioni, visione, fiducia. Servono investimenti che parlano alla collettività, che sostengono chi lavora per gli altri. È per questo che abbiamo deciso di proporre ai soci della nostra Bcc di destinare 2,5 milioni di euro dell’utile 2024 a progetti a favore del territorio. Tra questi, il nuovo percorso costruito insieme a “Ginger Crowdfunding” rappresenta una delle forme più innovative e partecipative del nostro impegno. Un’opportunità per dare gambe alle buone idee, coinvolgendo i cittadini nella loro realizzazione e moltiplicandone l’impatto.»

La presentazione ufficiale dell’iniziativa avverrà in anteprima nel corso dell’assemblea annuale dei soci, in programma domenica 4 maggio al Teatro Tirinnanzi di Legnano. Il progetto sarà poi lanciato giovedì 8 maggio alle ore 17.30, nel corso di un incontro aperto presso la sede della banca a Busto Garolfo. L’invito è rivolto a associazioni, fondazioni, cooperative, enti del terzo settore e a tutti coloro che vogliono comprendere come costruire, finanziare e promuovere un progetto attraverso il crowdfunding. Per partecipare occorre iscriversi a questo link.

Il progetto prevede un finanziamento a fondo perduto fino al 30% dell’importo di ciascuna campagna che verrà selezionata da “Ginger Crowdfunding” e aperta sulla piattaforma Ideaginger.it, con un contributo massimo di 5.000 euro per iniziativa.

E non si tratta solo di fondi: la Bcc di Busto Garolfo e Buguggiate mette gratuitamente a disposizione sia le competenze di “Ginger Crowdfunding”, offrendo ai partecipanti un percorso completo che include formazione, affiancamento e una specifica formazione per rafforzare le competenze digitali e strategiche dei partecipanti, sia il sostegno alla comunicazione dei vari progetti selezionati.

Un esempio concreto di quello che è possibile realizzare con il crowdfunding arriva da Materia, il progetto promosso da VareseNews e dall’associazione Anche Io, sostenuto anche dalla Bcc di Busto Garolfo e Buguggiate proprio con una donazione attraverso “Ginger Crowdfunding”, e che ha permesso di riaprire la scuola primaria del piccolo borgo di Sant’Alessandro, nel comune di Castronno (VA), trasformandola in un centro pulsante di vita e cultura per l’intera comunità. In quell’occasione, il presidente Scazzosi aveva dichiarato: «Quando una comunità si unisce, il valore condiviso si moltiplica, creando benefici che toccano tutti».

È proprio questa convinzione a guidare il nuovo progetto: dare strumenti concreti a chi vuole migliorare la propria comunità, stimolare la partecipazione attiva dei cittadini, moltiplicare l’impatto delle buone idee.

“Ginger Crowdfunding”, attraverso la piattaforma Ideaginger.it, accompagna ogni progetto con l’esperienza di un campaign manager, supportando le organizzazioni in tutte le fasi: definizione degli obiettivi, creazione dei contenuti, pianificazione della comunicazione e gestione delle ricompense.

Le campagne seguono il modello “tutto o niente”, ovvero i fondi vengono trasferiti al progettista solo se l’obiettivo di raccolta è raggiunto o superato -viceversa tornano a chi li ha versati- e vantano un tasso di successo del 96%, il più alto in Italia.

«La sfida è aperta -conclude Scazzosi-. E chiama a raccolta tutte le realtà che credono nella forza della collaborazione. Perché solo insieme possiamo dare vita a progetti che lasciano il segno e migliorano la vita delle persone».