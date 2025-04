Falcone (FI-PPE): «Bene sanzioni a Apple e Meta, Europa fa rispettare regole a difesa cittadini»

Bruxelles, 23 apr – «Le multe comminate a Apple e Meta rappresentano un passo significativo per ristabilire l’equilibrio tra le esigenze di tutela dei cittadini e gli spazi a disposizione dei grandi colossi digitali americani, dando seguito al Digital Markets Act». Così l’eurodeputato Marco Falcone, vice capo delegazione di Forza Italia nel Gruppo PPE, commenta le recenti decisioni della Commissione europea. Ammonta a 500 milioni di euro la sanzione erogata dalla Commissione Europea ad Apple, per violazione dell’obbligo di anti-steering,

mentre per Meta una multa da 200 milioni per violazioni del regolamento sui mercati digitali Dma.

«Si tratta – aggiunge l’esponente azzurro – di un segnale soddisfacente, a tutela di un principio su cui non devono più farsi sconti: chiunque operi sul mercato europeo, deve rispettarne le regole. In Commissione ECON abbiamo già posto il tema. Fermo restando le indiscutibili cornici di libera concorrenza, auspichiamo che l’UE prosegua convinta su contenimento e contrasto di posizioni dominanti – specie in ambito digitale – che penalizzano utenti e imprese», conclude Falcone.