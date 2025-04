Portavoce Sindaco, delegazione di studenti di Hamilton a Racalmuto

RACALMUTO, 08 APRILE 2025 – Che a Racalmuto i contatti con la comunità di Hamilton siano di forte legame che va oltre il patto di gemellaggio nato nel 1986 è ben saputo. Negli anni però si è lavorato per rinsaldare ulteriormente il rapporto tra i 30 mila racalmutesi stabiliti in Canada e il paese di Sciascia con passione, dovere e sentimenti creando tutti i presupposti per un collegamento al punto da non far sentire la lontananza. I contatti sono sempre costanti e frequenti e le visite di circostanza non mancano in tutti i periodi dell’anno. Come nel caso di adesso, con l’arrivo degli studenti della scuola St John Henry Newman accompagnati dal loro Preside Anthony Macaluso. Sono stati ospitati nell’aula consiliare dall’amministrazione comunale guidata dal Sindaco Calogero Bongiorno per una calorosa accoglienza. Rimarranno qui per tutta la settimana. Da anni ormai il Comune di Racalmuto e l’associazione Vivi Racalmuto di Giancarlo Matteliano lavorano per esplorare e sviluppare opportunità economiche, culturali e sociali tra le due comunità ,l’iniziativa del nuovo “Ciliu degli Emigrati” rappresenta uno degli obiettivi.

Ma non finisce qui, perchè il Comune e l’associazione Vivi Racalmuto organizzano una manifestazione sul “Turismo delle Radici” che avrà il suo momento centrale in un convegno giovedi 10 aprile alle ore 16.00 nella sede della Fondazione Sciascia, con relatori del Ministero degli Esteri e di Italea. E venerdi mattina, allo stadio Bruccoleri di Favara si disputerà l’amichevole di calcio e gemellaggio tra la scuola secondaria cattolica John Henry Newman di Hamilton e l’istituto Fermi di Racalmuto la cui squadra sarà guidata dall’esperto allenatore Alfredo Mattina.

” Io sono emozionato in questa bellissima cerimonia – ha detto il Sindaco Calogero Bongiorno – perchè nel 1986 , quando tanti ragazzi non erano ancora nati , ho partecipato con l’amministrazione del tempo al primo gemellaggio tra le due comunità . Sono stato insieme alla delegazione di Racalmuto di un gruppo folkloristico ad Hamilton dove abbiamo incontrato i vostri nonni, i vostri genitori ha ribadito Bongiorno agli studenti canadesi presenti. L’affetto si tocca con mano. Da quel lontano 1986 i rapporti con la nostra città sono state sempre rinsaldate con visite reciproche. Le comuni radici sono sempre state un valore aggiunto per le due comunità, ma negli ultimi anni grazie al progetto terramadre messo su dall’associazione Vivi Racalmuto , abbiamo intensificato i rapporti. Ho saputo che, domenica siete stati allo stadio Renzo Barbera per assistere alla partita del Palermo contro la capolista Sassuolo e avete portato fortuna, perchè il Palermo non aveva mai giocato cosi bene in questa stagione, ha detto ironicamente il Sindaco. La manifestazione sul turismo delle radici che abbiamo organizzato si vuole aprire al futuro per tante cose belle da realizzare insieme, a nome dell’intero consiglio comunale un abbraccio a tutti voi per il vostro soggiorno qui e anche in altri posti della Sicilia”.