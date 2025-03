Sogni d’oro sui binari: Trainline guida i passeggeri verso un viaggio in treno riposante

Trainline condivide i consigli della sleep expert Simona Cortopassi – The Good Nighter, per rilassarsi al meglio durante ogni spostamento

Milano, 17 marzo 2025 – Il riposo fuori casa non è un’utopia, ma una necessità di ogni viaggiatore, indipendente dal mezzo di trasporto utilizzato. Per pendolari e passeggeri occasionali non è sempre semplice riuscire a concedersi qualche momento di sonno, che invece risulta importante per riuscire a vivere ogni viaggio al meglio.

Con Trainline , piattaforma leader per la prenotazione di viaggi in treno e pullman, raggiungere la propria destinazione diventa un’esperienza senza pensieri fin dal momento della prenotazione, grazie alle tante soluzioni di viaggio consultabili in modo pratico dall’app, e non solo: con i consigli di Simona Cortopassi – The Good Nighter, prima sleep expert italiana, viaggiare in treno è un’opportunità per rilassarsi e ricaricare le energie.

Lo dimostra anche la nuova tendenza individuata da Trainline, il Mindscape, una fusione tra mindfulness e landscape, un modo non più per collezionare luoghi, ma per vivere un’esperienza immersiva, autentica, per concedersi una pausa: tra le caratteristiche del treno più apprezzate dai mindscapers, c’è proprio la possibilità di godere della vista fuori dal finestrino e scoprire angoli nascosti del territorio, attività che dona relax e pace (35%) e il senso di spensieratezza e distrazione che si provano mentre i binari scorrono sotto di noi (16%).

Anche prenotare una cuccetta è un esempio di come il viaggio in treno possa diventare un’esperienza ancora più unica e suggestiva: lo dimostra un crescente interesse per i treni notturni, testimoniato da un aumento del 17% delle prenotazioni, che accredita una modalità di trasporto amata dai viaggiatori poiché oltre a ridurre l’impatto ambientale rispetto al viaggio in aereo, permette di risparmiare sui costi di alloggio, consentendo ai passeggeri di dormire durante il viaggio.

“Il movimento ritmico del mezzo e il leggero dondolio concorrono a creare un effetto calmante, che favorisce il sonno”, afferma Cortopassi. “Uno degli elementi chiave è la stimolazione del sistema vestibolare, che regola l’equilibrio e l’orientamento spaziale. Il dondolio costante invia segnali al cervello che inducono una sensazione di calma e rilassamento, facilitando l’addormentamento. Questo effetto è simile a quello che si verifica nei neonati quando vengono cullati: non è un caso, infatti, che molte persone provino un’irresistibile sonnolenza non appena il treno si mette in movimento, proprio come accadeva da piccoli nella culla o nel passeggino. Da piccoli come da grandi, il movimento ritmico e ripetitivo ha, infatti, un effetto quasi ipnotico, aiutando a ridurre i livelli di stress e favorendo il rilassamento muscolare. Il corpo e la mente si lasciano andare più facilmente, creando le condizioni ideali per un riposo di qualità, anche in situazioni diverse dal solito come un sedile di un autobus o un vagone ferroviario affollato”. A molti capita di sentirsi avvolti da una sensazione di comfort tanto da addormentarsi dolcemente non appena salgono su un treno, ma non per tutti è così: quando non si ha la possibilità di scegliere questa esperienza, è possibile ottimizzare comunque gli spostamenti e trarne il massimo in ottica relax?

Un cuscino (o più) sempre a portata di mano

Il corpo ha bisogno di supporto per rilassarsi completamente. Se possibile, se si dorme da seduti sui mezzi di trasporto, il consiglio è di usare due cuscini da viaggio: uno per il collo, per evitare tensioni muscolari, e uno gonfiabile da posizionare sulla parte inferiore dello schienale, per mantenere una postura più naturale. Anche utilizzare la federa usata in casa è un buon accorgimento per ricreare una sensazione familiare e accogliente, rendendo più semplice l’addormentamento.

Silenzio, per favore!

La qualità del sonno è strettamente legata all’ambiente circostante. Secondo l’Organizzazione Mondiale della Sanità (OMS), il livello di rumore ottimale per un sonno indisturbato dovrebbe essere inferiore ai 40 decibel. Per questo, avere dei tappi per le orecchie permette di immergersi in un riposo indisturbato. In alternativa, cuffie con suoni rilassanti o rumore bianco (ma ci sono anche i rumori colorati, come il rosa, in cui i suoni hanno frequenze meno alte e sono più intensi del bianco, come ad esempio una pioggia costante o il marrone, per cui hanno un’energia maggiore a frequenze più basse, come un ruggito lieve o i tuoni in lontananza. Ascoltare questo suono faciliterebbe il sonno ristoratore) possono essere un’ottima soluzione per chi fatica ad addormentarsi in ambienti rumorosi, permettendo inoltre di estraniarsi e ricreare un ambiente veramente “da sogno”.

Piedi per terra

Il modo in cui ci si siede influisce direttamente sulla qualità del nostro riposo. L’ideale è mantenere i piedi ben appoggiati a terra e, se possibile, inclinare leggermente lo schienale per ridurre la tensione su collo e schiena quando non si viaggia in cuccetta, ovviamente cercando di non disturbare gli altri passeggeri. Meglio invece evitare di incrociare le gambe, un semplice accorgimento che può fare la differenza: questa posizione, infatti, limita il flusso sanguigno e può causare formicolii e fastidi che interrompono il sonno.

Abbigliamento comodo

Dormire bene in viaggio significa anche scegliere il giusto outfit. Indossare vestiti comodi, come felpe e leggings e a strati permette di adattarsi facilmente ai cambiamenti di temperatura tipici di treni e autobus. Ma soprattutto un tocco di morbidezza sulla pelle può rendere il sonno ancora più dolce, soprattutto se si stanno utilizzando i propri abiti da viaggio preferiti.

La scelta del posto

Se l’obiettivo è riposare, meglio optare per un posto vicino al finestrino. Questo non solo permette di appoggiare la testa lateralmente e abbassare la tendina per schermarsi dalla luce, ma evita anche di essere svegliati da chi deve alzarsi per passare. Una mascherina per gli occhi fa una grande differenza quando non si trova il posto libero vicino al finestrino.

Non importa che si viaggi per lavoro o per piacere, Trainline offre la possibilità di trasformare il viaggio in treno in un’oasi di tranquillità, permettendo di arrivare a destinazione riposato e pronto ad affrontare la giornata. Grazie all’app, disponibile gratuitamente per dispositivi iOS e Android , è possibile pianificare e prenotare il proprio viaggio in modo smart, assicurandosi sempre il miglior prezzo garantito, programmando anche i propri momenti di riposo onboard.

Indagine svolta da SWG tra il 20/12/2024 e il 08/01/2025) su un campione di oltre 2.000 italiani tra dicembre 2024 e gennaio 2025, maggiorenni (18-75enni) residenti in Italia, distribuito proporzionalmente secondo le dimensioni di zona di residenza e genere, 500 interviste complete per generazione per un campione finale complessivo di 2.015 interviste complete.

