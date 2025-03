Ritardi ASP Trapani. Di Paola (M5S): Possibile che nessuno debba prendersi la responsabilità?

Palermo 17 marzo 2025 – “I siciliani non se ne fanno nulla delle scuse di Schifani, i responsabili di quanto successo nel Trapanese devono essere messi fuori dalla porta dei vertici dell’Asp. Possibile che nessuno deve prendersi la responsabilità di aver refertato con così colpevole ritardo oltre 160 diagnosi di tumore? Questa indecenza non può essere nascosta sotto traccia per interessi di partito. Lo ha detto il coordinatore regionale del Movimento 5 Stelle Sicilia e deputato ARS, Nuccio Di Paola, nel corso delle ultime due partecipatissime assemblee monotematiche del M5S nell’Ennese e nell’Agrigentino, con riferimento al caso ASP di Trapani.

“Mentre Schifani chiede scusa – aggiunge Di Paola – i politici di Fratelli d’Italia gettano la palla in tribuna, cercando di distrarre i cittadini siciliani dalla gravissima empasse dell’ASP di Trapani, facendo quadrato sul dirigente dell’ASP Ferdinando Croce, piazzato proprio dai meloniani in Sicilia. I siciliani non se ne fanno nulla delle scuse di Schifani, meritano piuttosto un intervento rapido e risolutivo. Invece approviamo immediatamente il disegno di legge che vieta la possibilità di essere contemporaneamente vertice di un’azienda sanitaria provinciale e assessore comunale. I vertici delle aziende sanitarie devono essere lontani da dinamiche partitiche ed assolvere il ruolo in base a comprovate competenze in ambito sanitario e manageriale. Per colpa del centrodestra a pagare sono solo i cittadini e mai i responsabili delle inefficienze” – conclude il deputato.